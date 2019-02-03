«Посмотрел повтор и вижу, что там была рука». Агуэро подтвердил, что забил не по правилам

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата Англии – 3:1.

«Для нас было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый гол, но мы проиграли. Сегодня же я очень счастлив. Я думал, что забил третий мяч грудью, но сейчас я посмотрел повтор и вижу, что там была рука», – приводит слова Агуэро BBC.

Серхио забил все 3 мяча в ворота «канониров». Это его десятый хет-трик за время выступлений в АПЛ.

За «Арсенал» отличился Лоран Косьельни.

Хет-трик Агуэро, который откинул «Арсенал» на шестое место. А, ну и гол Косьельни еще

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