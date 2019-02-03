Getty Images

«Посмотрел повтор и вижу, что там была рука». Агуэро подтвердил, что забил не по правилам

«Посмотрел повтор и вижу, что там была рука». Агуэро подтвердил, что забил не по правилам
Eurosport

1 час назад

Пошел по стопам Марадоны и Месси.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата Англии – 3:1.

«Для нас было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый гол, но мы проиграли. Сегодня же я очень счастлив. Я думал, что забил третий мяч грудью, но сейчас я посмотрел повтор и вижу, что там была рука», – приводит слова Агуэро BBC.

  • Серхио забил все 3 мяча в ворота «канониров». Это его десятый хет-трик за время выступлений в АПЛ.
  • За «Арсенал» отличился Лоран Косьельни.

Хет-трик Агуэро, который откинул «Арсенал» на шестое место. А, ну и гол Косьельни еще

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Голище Тарасенко в падении и ассисты Панарина в бенефисе героев МЧМ-2011

03:20
Популярные видео
Ребята из «Торонто» только во втором периоде поняли, что Малкин не играет, и закамбэчили
 791 просмотров9 ч
Макдэвид обнулил трех соперников и забросил чудо-шайбу, но «Эдмонтон» все равно проиграл
1 483 просмотров10 ч