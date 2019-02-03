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«Можно я тебя обзову». Выбери худшую фразу, которой Эмери уничтожил игру «Арсенала» в перерыве

«Можно я тебя обзову». Выбери худшую фразу, которой Эмери уничтожил игру «Арсенала» в перерыве
Артем Мазилкин

46 мин. назад

Иногда лучше молчать.

Отношения между главным тренером и его командой – это самое интимное в футболе. Момент близости можно разрушить одной неловкой фразой. Например, «Арсенал» выдал заводной первый тайм против «Манчестер Сити», но развалился после встречи с Унаи Эмери в раздевалке. Выбери, что такого мог сказать тренер, что уничтожил все возбуждение команды.

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 3:1

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