Полтора года назад Гвардиола хотел продать Агуэро. Сейчас Кун спасает Пепа и давит на «Ливерпуль»

В прошлом сезоне Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории «Сити», но чудесный сценарий вполне мог уничтожить Пеп Гвардиола. Каталонец был недоволен страйкером еще в дебютном сезоне на «Этихаде» – конфликт между мужчинами был настолько серьезным, что представители игрока встретились с тренером прямо по ходу кампании.

Разговор не изменил мнение Гвардиолы. Главный инсайдер по «Сити» Сэм Ли утверждает: летом 2017 года Пеп даже хотел избавиться от Агуэро. Каталонца не смущал авторитет и статус Серхио – за 12 месяцев до этого коуч хладнокровно выжил из клуба Джо Харта.

Аргентинца спас только блат от президента Халдуна Аль-Мубарака. Во время личной встречи в Лос-Анджелесе босс убедил Агуэро – клуб по-прежнему его ценит. Если бы не покровительство Серхио, Гвардиола попросил бы выкинуть Куна на трансфер.

Пеп Гвардиола и Кун АгуэроGetty Images

Нападающий был явно в обиде и даже затормозил диалог о новом контракте. Сомнения Серхио подчеркивали его комментарии о сроках сделки, которая действовала у него в тот момент. Агуэро путался – сначала говорил, что контракт истекает в 2019-м, потом – в 2020-м. Отец игрока допускал вариант, при котором Кун покинет «Сити» уже после чемпионата мира в России.

Вопрос отпал только прошлой осенью – Серхио продлил соглашение до лета 2021 года. Показательно, что это совпало с его лучшим отрезком при Гвардиоле. До этого Пеп выписывал кучу претензий по тактике и даже просил Куна поучиться у Габриэля Жезуса – сопляка, который приехал в «Сити» в 20 лет.

«Конечно, здорово, что он забил пять голов в двух матчах. Это отличная статистика и все такое. Но он должен помогать нам. Недостаточно просто получать мяч от партнеров и двигаться с ним к воротам. Он должен помогать нам в прессинге, хотя бы много бегать», – выпалил Пеп в августе 2016 года.

Агуэро ответил на вызов Гвардиолы. Согласно данным АПЛ, при Мануэле Пеллегрини аргентинец пробегал в среднем девять км за матч, при Гвардиоле – 10. Отчасти этому помогла операция на колене, из-за которой Кун не мог играть в полную силу и тяжело набирал форму. Гвардиола оценил состояние аргентинца этим летом.

«За то время, что я работаю в «Сити, я еще никогда не видел его таким. Он в невероятной форме. С мячом, без мяча – он играет очень остро и умно», – восхищался Пеп уже в августе 2018-го.

Против «Арсенала» аргентинец продемонстрировал новые навыки – он трижды вступал в отбор, дважды удачно. Это хорошие показатели для нападающего сами по себе, но даже они не могут полностью описать картину. Простая слежка за движением Куна дает еще больше поводов похвалить его за прогресс.

Ниже – эпизод из первого тайма. «Арсенал» развивает контратаку, в которой хозяева выстроились крайне хаотично. Перед штрафной никого нет. Если бы не Агуэро, Ляказетт получил бы не только передачу, но и пространство – либо для удара, либо для паса в штрафную. Серхио не поленился и избавил команду от проблем.

Агуэро следует за ЛяказеттомEurosport

Второй эпизод уже из второго тайма. Тут – сразу три скриншота. На первом Серхио вступает в борьбу с Обамеянгом. На втором – прессингует Мустафи. На третьем – переключается с Мустафи на Лено. Итог – после неудачного паса вратаря «Арсенал» теряет мяч. Все это в пределах семи секунд.

63-39. Ведет борьбу с ОбамеянгомEurosport

63-43. Бежит на МустафиEurosport

63-46. Выдвигается на ЛеноEurosport

Без прессинга Серхио «Сити» точно не добился бы такого доминирования, особенно во втором тайме. Хозяева провели на трети «Арсенала» 35% времени, на своей – всего 16%. Это шикарный показатель для матча между командами из топ-6. Например, «Ливерпуль» провел на трети «пушкарей» только 29% действий.

Если верить Ли, еще одним поручением Гвардиолы Куну были открывания между центральными защитниками. Пеп считал, что таким движением Агуэро не только стянет на себя максимум игроков, но и освободит зоны партнерам. Этому Серхио тоже научился. Задумка отчасти проявилась перед вторым голом, когда пространство на краю получил Рахим Стерлинг.

Агуэро связал Мустафи и Косьельни, четверка защитников «Арсенала» из-за этого играет слишком узко. Пространство на фланге появилось у СтерлингаEurosport

Шикарная игра в штрафной лишь закрепила Агуэро в качестве лучшего игрока матча. Едва ли Гвардиола удивился хет-трику Куна – еще до прихода в «Сити» он знал, что Серхио умеет забивать в больших матчах. Гораздо больше Пепа порадовала игра страйкера без мяча.

В прошлом году Кайл Уокер вспомнил, что матчи с Агуэро всегда были кошмаром для защитников «Тоттенхэма» – даже когда Серхио не интересовало происходящее, он все равно от них ускользал. Теперь Агуэро настолько хорош, что вообще не выключается из игры. Его форма – одна из причин, почему гонка продолжается, несмотря на все косяки «Сити».

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