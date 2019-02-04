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Поисковики нашли обломки самолета Эмилиано Салы на дне Ла-Манша
Не зря собирали деньги на частную операцию.
Поисковики обнаружили пропавший самолет, в котором находились Эмилиано Сало и пилот.
По данным Sky, обломки самолета Piper PA-47 нашли на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси. Об этом уже сообщили родственникам Салы и пилота Дэвида Айбботсона.
- Частная поисковая операция финансируется из средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe.
- Сала стал самой дорогой покупкой в истории «Кардифф Сити». Оформив переход в валлийский клуб, аргентинец вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту».
- Самолет с Салой и пилотом потерпел крушение по пути из Франции в Англию.
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