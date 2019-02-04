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Поисковики нашли обломки самолета Эмилиано Салы на дне Ла-Манша

Поисковики нашли обломки самолета Салы на дне Ла-Манша
Eurosport

54 мин. назад

Не зря собирали деньги на частную операцию.

Поисковики обнаружили пропавший самолет, в котором находились Эмилиано Сало и пилот.

По данным Sky, обломки самолета Piper PA-47 нашли на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси. Об этом уже сообщили родственникам Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

  • Частная поисковая операция финансируется из средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe.
  • Сала стал самой дорогой покупкой в истории «Кардифф Сити». Оформив переход в валлийский клуб, аргентинец вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту».
  • Самолет с Салой и пилотом потерпел крушение по пути из Франции в Англию.

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