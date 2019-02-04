Та самая рука Серхио Агуэро, которую в Англии будут вспоминать до конца сезона

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил окончательный счет в матче чемпионата Англии против «Арсенала» и обеспечил пару месяцев разговоров на эту тему.

На 61-й минуте Рахим Стерлинг на шикарном дриблинге вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. На мяче первым оказался аргентинский страйкер. На повторах видно, что гол Серхио забил при помощи руки.

После матча Серхио сам признал, что сыграл не по правилам.

«Горожане» обыграли «Арсенал» со счетом 3:1 и сократили на время отставание от «Ливерпуля» до двух очков.

На счету Агуэро 14 мячей и шесть ассистов в 21 матче АПЛ.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме