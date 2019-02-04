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Та самая рука Серхио Агуэро, которую в Англии будут вспоминать до конца сезона

Та самая рука Агуэро, которую в Англии будут вспоминать до конца сезона
Eurosport

1 час назад

А если «Сити» станет чемпионом, то и еще пару лет.

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил окончательный счет в матче чемпионата Англии против «Арсенала» и обеспечил пару месяцев разговоров на эту тему.

На 61-й минуте Рахим Стерлинг на шикарном дриблинге вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот. На мяче первым оказался аргентинский страйкер. На повторах видно, что гол Серхио забил при помощи руки.

После матча Серхио сам признал, что сыграл не по правилам.

  • «Горожане» обыграли «Арсенал» со счетом 3:1 и сократили на время отставание от «Ливерпуля» до двух очков.
  • На счету Агуэро 14 мячей и шесть ассистов в 21 матче АПЛ.
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