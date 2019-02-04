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«Я в отчаянии, это дурной сон». Отец Эмилиано Салы прокомментировал находку самолета
Мужчине можно пожелать только сил пережить этот кошмар.
Отец Эмилиано Салы Горацио прокомментировал находку обломков самолета с пропавшим сыном.
«До этого мне говорили, что уже несколько дней нет никаких новостей об Эмилиано или самолете. Я не могу в это поверить. Это сон. Дурной сон. Я в отчаянии. Мы общались каждый день, но так как у меня нет Whatsapp, нам трудно было созваниваться», – цитирует папу футболиста Kicker.
- Ранее стало известно, что поисковая группа нашла на дне Ла-Манша обломки самолета, перевозившего Салу.
- Частная поисковая операция финансируется из средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe.
- Сала стал самой дорогой покупкой в истории «Кардифф Сити».
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