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«Я в отчаянии, это дурной сон». Отец Эмилиано Салы прокомментировал находку самолета

«Я в отчаянии, это дурной сон». Отец Салы прокомментировал находку самолета
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

Мужчине можно пожелать только сил пережить этот кошмар.

Отец Эмилиано Салы Горацио прокомментировал находку обломков самолета с пропавшим сыном.

«До этого мне говорили, что уже несколько дней нет никаких новостей об Эмилиано или самолете. Я не могу в это поверить. Это сон. Дурной сон. Я в отчаянии. Мы общались каждый день, но так как у меня нет Whatsapp, нам трудно было созваниваться», – цитирует папу футболиста Kicker.

  • Ранее стало известно, что поисковая группа нашла на дне Ла-Манша обломки самолета, перевозившего Салу.
  • Частная поисковая операция финансируется из средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe.
  • Сала стал самой дорогой покупкой в истории «Кардифф Сити».
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