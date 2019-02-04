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Хосеп Гвардиола: «После матча в Ньюкасле «Ливерпуль» опережал нас на 7 очков, а сейчас осталось 2»

Гвардиола: «После матча в Ньюкасле «Ливерпуль» опережал нас на 7 очков, а сейчас осталось 2»
Eurosport

1 час назад

Каталонец начинает игры разума.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уколол соперников по чемпионской гонке «Ливерпуль» перед их матчем АПЛ с «Вест Хэмом».

«Я осознаю, какое давление, которое оказывается на нас. После игры в Ньюкасле «Ливерпуль» опережал нас на семь очков. Сейчас – всего на два.

Безусловно, мерсисайдцы играют в понедельник, у них команда высочайшего уровня. Но и у «Вест Хэма» хорошая команда. Мы же должны начинать все сначала и думать об «Эвертоне», потом – о «Челси». Нам предстоит тяжелая неделя, мы будем идти от игры к игре», – цитирует Гвардиолу BBC.

  • «Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.
  • Матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль» начнется 4 февраля в 23:00 по Москве.
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