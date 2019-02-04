Директор академии «Чертаново»: «МЮ» считает стажировку Сергея Пиняева лучшей за последние 15 лет»

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал об итогах второй стажировки в «МЮ» 14-летнего Сергея Пиняева.

«Все прошло нормально. Сережа две недели стажировался в «Манчестер Юнайтед» с командой 2004 года рождения. Пару раз занимался с ребятами на год-полтора старше. В одном турнире забил пять мячей. Он нравится клубу, а клуб – ему. «Манчестер» считает, что это лучшая стажировка футболиста за последние 15 лет. За это время к ним приезжало много игроков со всего мира, но именно два года Сережиной стажировки – лучшие. Это нам сказал руководитель академии клуба.

Они настолько заинтересованы, что привели к нам главного тренера основной команды Сульшера и своего воспитанника Лингарда. С тренером мы в основном общались на тему академии «Чертаново»: о том, что свои футболисты играют во второй по силе профессиональной лиге и что такого нет не только в России, но и в Европе. Сульшер отметил, что такая история очень важна для нашей страны.

Это не просмотр, потому что они уже заинтересованы в Сергее. Но учитывая, что до 18 лет туда нельзя переезжать, пока помогают ему привыкнуть к Англии и команде. Были тренировки, товарищеские игры. К сожалению, английские законы не позволяют Сергею находиться на стажировке больше двух недель. Но в следующем году он однозначно поедет еще раз, если ничего не произойдет», – цитирует Ларина Sportbox.

За период первой стажировки Пиняев забил 7 мячей, из них 5 – в одном тайме матча против «Бари».

Основной состав «Чертаново» занимает шестую строчку в таблице ФНЛ.

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