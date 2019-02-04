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В обломках самолета Эмилиано Салы нашли тело одного из пассажиров

В обломках самолета Салы нашли тело одного из пассажиров
Eurosport

34 мин. назад

Пилот или футболист?

Группа, занимающаяся поиском тела футболиста Эмилиано Салы, обнаружила труп в найденном ранее самолете на дне Ла-Манша.

Установить чье это тело: футболиста или пилота пока невозможно. Второе тело, скорее всего, или находится в кресле, или лежит под обломками самолета. Поисковая служба будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона, сообщает Daily Mail.

  • Ранее стало известно, что поисковая группа нашла на дне Ла-Манша обломки самолета, перевозившего Салу.
  • Частная поисковая операция финансируется из средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe.
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