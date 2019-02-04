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Мохамед Салах признан лучшим игроком месяца в АПЛ. На его счету 3 гола и две симуляции

Салах признан лучшим игроком месяца в АПЛ. На его счету 3 гола и две симуляции
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Египтянин провел ударный январь.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в январе.

В прошедшем месяце египтянин провел в АПЛ 4 матча и забил 3 мяча.

Еще Мо запомнился болельщикам особой страстью к симуляциям: в матче с «Брайтоном» Салах заработал спорный пенальти.

А в игре с «Кристал Пэлас» он еще разок картинно рухнул в штрафной, но на второй раз судьи уже не купились.

  • «Ливерпуль» идет на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на 2 очка.
  • 4 февраля у «красных» будет шанс увеличить отрыв – нужно просто обыграть «Вест Хэм». Eurosport.ru проведет онлайн-трансляцию матча.

Бывший рефери Марк Клаттенбург: «Мохамеда Салаха нужно дисквалифицировать за симуляции»

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