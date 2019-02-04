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Судья не заметил явный офсайд у Милнера, и Мане забил за «Ливерпуль» очень спорный мяч

Судья не заметил явный офсайд у Милнера, и Мане забил очень спорный мяч
Eurosport

29 мин. назад

Лайнсмен был в метре, но вне игры не свистнули.

В матче 25-го тура чемпионата Англии встретились «Вест Хэм» и «Ливерпуль».

Счет в игре открыли гости: Садио Мане отправил мяч в ворота после прострела в исполнении Джеймса Милнера. Голу предшествовал явный офсайд у кэпа «Ливерпуля», но бригада арбитров его не заметила.

  • Перед 25-м туром «Ливерпуль» опережал «Манчестер Сити» на 5 очков.
  • Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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