Судья не заметил явный офсайд у Милнера, и Мане забил за «Ливерпуль» очень спорный мяч

В матче 25-го тура чемпионата Англии встретились «Вест Хэм» и «Ливерпуль».

Счет в игре открыли гости: Садио Мане отправил мяч в ворота после прострела в исполнении Джеймса Милнера. Голу предшествовал явный офсайд у кэпа «Ливерпуля», но бригада арбитров его не заметила.

Перед 25-м туром «Ливерпуль» опережал «Манчестер Сити» на 5 очков.

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