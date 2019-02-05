Критика за симуляцию вывела Мохамеда Салаха из себя. Без его магии «Ливерпуль» опять потерял очки

Когда Мохамед Салах получил травму плеча в финале Лиги чемпионов, слезами игрока прониклись не только болельщики «Ливерпуля». Мало того, что египтянин потерял надежду на главный европейский трофей (у мерсисайдцев не было шансов без Мо), так еще под угрозу встала поездка на чемпионат мира.

Обошлось. Салах все-таки сыграл на ЧМ, оформил пенальти в ворота России и стал почетным гражданином Чеченской республики. До авторитетных наград Мохамед не добрался, но регулярно мелькал как один из кандидатов на очередной приз FIFA.

Египтянин так же мощно начал новый сезон, но сгорел под пристальным вниманием зрителей. Статус звезды принес Салаху не только славу топового страйкера, но и дайвера. Впервые нападающий «Ливерпуля» схитрил в матче с «Брайтоном» и благодаря симуляции заработал пенальти.

Пресса не растиражировала этот эпизод до момента второго нырка, который случился уже в следующем матче. «Мне было стыдно это видеть. Игроки «Кристал Пэлас» пришли в бешенство, и это правильно. Они обвинили Салаха в дайвинге, и это абсолютно верно», – первым раскритиковал египтянина Алан Ширер.

В матче с «Пэлас» Салах оформил дубль и не заработал пенальти театральным падением, но Мохамеду сразу начали предъявлять за предыдущие спорные случаи. Бывший судья АПЛ Марк Клаттенебург вспомнил нырки с «Арсеналом» и «Ньюкаслом», после чего отметил, что дисквалифицировал бы Салаха за подобное.

За лучшего бомбардира «Ливерпуля» тут же вступились Клопп и партнеры. «Это была первая ситуация, когда он упал, не получив пенальти. Как вы можете ставить эту ситуацию в один ряд со всеми остальными? В других ситуациях даже говорить не о чем – пенальти и точка» – защищал одноклубника главный тренер мерсисайдцев, но поддержка не вернула Мо баланс.

Египтянин на три дня удалил профили в соцсетях, которые пестрили желчью хейтеров. Сначала подписчики обвиняли Салаха в лицемерии, когда тот заступился за Кулибали после расистских оскорблений, а потом достали с комментами про дайвинг. Возможно, отдых от виртуальной реальности был частью рекламной компании DHL, с которой Салах вернулся в соцсети, но Мо точно очистился от грязи, которая навалилась на него этой зимой.

Эффективный Мохамед пропал и на поле. С «Лестером» он пробил всего два раза – оба удара заблокировали. С «Вест Хэмом» египтянин палил четырежды, но до опасного выстрела дело так и не дошло.

С инертным и боящимся Салахом мерсисайдцы теряют не только волшебство, но и очки. Две ничьи подряд, отрыв от «Сити» всего три очка – Салаху пора стоически принять критику и проснуться. Он очень нужен «Ливерпулю».

«Вест Хэм» – «Ливерпуль» – 1:1

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