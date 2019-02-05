Пеллегрини: «Клопп привык побеждать с офсайдами. Его «Боруссия» обыграла мою «Малагу» семиметровым»

Накануне «Ливерпуль» и «Вест Хэм» сыграли вничью (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии. Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини прокомментировал результат.

«Неважно, что говорят, Клопп привык побеждать с офсайдами. Его «Боруссия» обыграла мою «Малагу» при помощи семиметрового положения вне игры, так что ему не на что жаловаться. Мы неплохо играли, я считаю, что мы заслуживали победы – поэтому я не очень сейчас доволен. Неважно, что это «Ливерпуль» и лидер таблицы», – приводит слова коуча «Вест Хэма» Evening Standard.

Перед матчем Пеллегрини также намекнул, что в случае победы будет рад не только за «Вест Хэм»/

«Я буду рад не только из-за хорошего матча против лидера чемпионата, но и потому что мы поможем «Манчестер Сити» – разумеется, я за них болею», – процитировал MSN Пеллегрини накануне поединка с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» все еще возглавляет таблицу лиги, отрыв от «Сити» составляет 3 очка.

«Вест Хэм», в отличие от экс-клуба Пеллегрини, далеко – на 12 строчке.

Дортмундская «Боруссия» с Клоппом обыграла «Малагу» (3:2) в 1/4 финала ЛЧ-2012/13.

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