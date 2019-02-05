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Магический розыгрыш «Вест Хэма», от которого остолбенел даже Салах – так они были похожи на «Сити»

Магический розыгрыш «Вест Хэма», от которого остолбенел даже Салах – так они были похожи на «Сити»
Eurosport

1 час назад

Пеллегрини припас козырь на стандарте.

«Вест Хэм» забил «Ливерпулю» эквалайзер с шикарного штрафного в первом тайме матча 25-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась вничью – 1:1.

«Молотобойцы» разыграли тонкую и хитрую комбинацию, которая даже Мохамеда Салаха застала врасплох – из-за спины египтянина выскочил Микаэл Антонио и улетел к штрафной, где закрутил в дальний не хуже Серхио Агуэро.

  • Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» в мае 2018-го. Клуб идет на 12 строчке в таблице АПЛ.
  • Мануэль тренировал «Сити» с 2013 по 2016 год.
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