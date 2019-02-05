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Сестра Салы выложила душераздирающее фото, где пес футболиста ждет возвращения хозяина
Друг ждет друга.
Пропавший без вести футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала, перелетавший над Ла-Маншем на частном самолете, оставил дома преданного питомца.
На снимках – Сала и его домашнее животное. Последнее фото опубликовала в фейсбуке сестра Эмилиано: на нем пес уже в одиночестве ожидает возвращения хозяина, которое, возможно, уже никогда не состоится.
- Обломки самолета аргентинца были найдены на дне Ла-Манша в ходе частной поисковой операции, организованной при помощи краудфандинга.
- В январе Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф», но дебютировать за новый клуб не успел.
В обломках самолета Салы нашли тело одного из пассажиров
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