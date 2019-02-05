Андрей Аршавин рассказал о маленькой хитрости, которую проворачивали футболисты «Арсенала» на пару с главным тренером Арсеном Венгером.

«У нас был с ним [с Арсеном Венгером] разговор, когда он не хотел меня ставить на игру. Говорил, мол, потом сообщим, что травма – и не поедешь в сборную.

В «Арсенале» это хорошо работало. Там было так: кто-то играет первый тайм, потом его меняют и говорят, что у него травма, и игрок не едет в сборную», – процитировал экс-футболиста «канониров» Sports.ru.

Аршавин завершил карьеру в ноябре 2018-го в джерси «Кайрата».

Сейчас Андрей занят в детском образовательном проекте «Зенита» под названием «Сириус».

Мужчина выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

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