Эден Азар – о будущем в «Челси»: «Знаю, что сделаю дальше. Я принял решение»

Полузащитник «Челси» Эден Азар совсем скоро расскажет о дальнейших профессиональных планах.

«Я знаю, что собираюсь сделать. Я принял решение», – рассказал бельгиец на радио RMC.

Эден отклонил предложение «Челси» о продлении контракта, а также сообщил, что будет разочаровывать каждого тренера, с которым работает, а слова коуча его мало волнуют. В свою очередь, главный тренер «синих» Маурицио Сарри назвал Эдена индивидуалистом.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом предпримет попытки выкупить Азара.

За 24 матча АПЛ-2018/19 Азар оформил 12+10.

В «Челси» бельгиец перешел из «Лилля» в 2012-м.

Эден Азар: «Меня не волнует, что скажет тренер. Я играю в свой футбол»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме