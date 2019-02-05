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Эден Азар – о будущем в «Челси»: «Знаю, что сделаю дальше. Я принял решение»

Азар – о будущем в «Челси»: «Знаю, что сделаю дальше. Я принял решение»
Eurosport

1 час назад

Ждем, затаив дыхание.

Полузащитник «Челси» Эден Азар совсем скоро расскажет о дальнейших профессиональных планах.

«Я знаю, что собираюсь сделать. Я принял решение», – рассказал бельгиец на радио RMC.

Эден отклонил предложение «Челси» о продлении контракта, а также сообщил, что будет разочаровывать каждого тренера, с которым работает, а слова коуча его мало волнуют. В свою очередь, главный тренер «синих» Маурицио Сарри назвал Эдена индивидуалистом.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом предпримет попытки выкупить Азара.

  • За 24 матча АПЛ-2018/19 Азар оформил 12+10.
  • В «Челси» бельгиец перешел из «Лилля» в 2012-м.

Эден Азар: «Меня не волнует, что скажет тренер. Я играю в свой футбол»

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