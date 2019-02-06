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Сэм Эллардайс пришел на радио и уморительно исполнил любимый танец Антуанна Гризманна из Fortnite
У француза получается лучше.
Бывший тренер сборной Англии и нескольких команд АПЛ Сэм Аллардайс стал гостем программы на британском радио. В эфире 64-летний коуч сплясал танец из популярной игры Fortnite.
Жестами и танцами из игры отмечают голы многие футболисты – Антуан Гризманн («Атлетико»), Яссин Аюб («Утрехт»), Каллум Патерсон («Кардифф) и многие другие.
- В декабре прошлого года авторы танца Floss подали в суд на разработчиков Fortnite.
- Последним местом работы Эллардайса был «Эвертон», который он покинул в мае 2018-го.
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