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Сэм Эллардайс пришел на радио и уморительно исполнил любимый танец Антуанна Гризманна из Fortnite

Эллардайс пришел на радио и уморительно исполнил любимый танец Гризманна из Fortnite
Eurosport

1 час назад

У француза получается лучше.

Бывший тренер сборной Англии и нескольких команд АПЛ Сэм Аллардайс стал гостем программы на британском радио. В эфире 64-летний коуч сплясал танец из популярной игры Fortnite.

Жестами и танцами из игры отмечают голы многие футболисты – Антуан Гризманн («Атлетико»), Яссин Аюб («Утрехт»), Каллум Патерсон («Кардифф) и многие другие.

  • В декабре прошлого года авторы танца Floss подали в суд на разработчиков Fortnite.
  • Последним местом работы Эллардайса был «Эвертон», который он покинул в мае 2018-го.
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