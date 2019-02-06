Сэм Эллардайс пришел на радио и уморительно исполнил любимый танец Антуанна Гризманна из Fortnite

Бывший тренер сборной Англии и нескольких команд АПЛ Сэм Аллардайс стал гостем программы на британском радио. В эфире 64-летний коуч сплясал танец из популярной игры Fortnite.

Жестами и танцами из игры отмечают голы многие футболисты – Антуан Гризманн («Атлетико»), Яссин Аюб («Утрехт»), Каллум Патерсон («Кардифф) и многие другие.

В декабре прошлого года авторы танца Floss подали в суд на разработчиков Fortnite.

Последним местом работы Эллардайса был «Эвертон», который он покинул в мае 2018-го.

Читай главные спортивные истории в ленте новостей фейсбука