Глава поисковой операции: семья Салы не сомневается в смерти футболиста, но хочет найти тело

Семья разбившегося над Ла-Маншем футболиста «Кардиффа» Эмилано Салы смирилась со смертью родного человека. Об этом сообщил глава поисковой операции Дэвид Мирнс, чья компания обнаружила обломки самолета, на котором Сала летел в Великобританию.

«Семьи уже понимают, что Сала и пилот Ибботсон мертвы. Они просто хотят найти их тела, для них сейчас это самое главное. Я больше не вовлечен в поисковую операцию. После того как мы нашли обломки, британские власти взяли все оставшиеся вопросы под свой контроль», – цитирует Мирнса Goal.com.

Обломки самолета до сих пор не извлечены из воды из-за сильного течения.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч и забил 13 мячей.

«Кардифф» приобрел аргентинца у «канареек» за рекордную для себя сумму – 16 млн евро.

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой