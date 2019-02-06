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Глава поисковой операции: семья Салы не сомневается в смерти футболиста, но хочет найти тело
Надежды больше нет.
Семья разбившегося над Ла-Маншем футболиста «Кардиффа» Эмилано Салы смирилась со смертью родного человека. Об этом сообщил глава поисковой операции Дэвид Мирнс, чья компания обнаружила обломки самолета, на котором Сала летел в Великобританию.
«Семьи уже понимают, что Сала и пилот Ибботсон мертвы. Они просто хотят найти их тела, для них сейчас это самое главное. Я больше не вовлечен в поисковую операцию. После того как мы нашли обломки, британские власти взяли все оставшиеся вопросы под свой контроль», – цитирует Мирнса Goal.com.
- Обломки самолета до сих пор не извлечены из воды из-за сильного течения.
- В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч и забил 13 мячей.
- «Кардифф» приобрел аргентинца у «канареек» за рекордную для себя сумму – 16 млн евро.
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