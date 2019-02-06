Getty Images

Глава поисковой операции: семья Салы не сомневается в смерти футболиста, но хочет найти тело

Глава поисковой операции: семья Салы не сомневается в смерти футболиста, но хочет найти тело
Eurosport

55 мин. назад

Надежды больше нет.

Семья разбившегося над Ла-Маншем футболиста «Кардиффа» Эмилано Салы смирилась со смертью родного человека. Об этом сообщил глава поисковой операции Дэвид Мирнс, чья компания обнаружила обломки самолета, на котором Сала летел в Великобританию.

«Семьи уже понимают, что Сала и пилот Ибботсон мертвы. Они просто хотят найти их тела, для них сейчас это самое главное. Я больше не вовлечен в поисковую операцию. После того как мы нашли обломки, британские власти взяли все оставшиеся вопросы под свой контроль», – цитирует Мирнса Goal.com.

  • Обломки самолета до сих пор не извлечены из воды из-за сильного течения.
  • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч и забил 13 мячей.
  • «Кардифф» приобрел аргентинца у «канареек» за рекордную для себя сумму – 16 млн евро.
Eurosport в телеграме

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Нарезка выступлений главных красавчиков дня, которые поделили медали в супергиганте

01:17
Популярные видео
Тот самый ассист Овечкина, который сделал его величайшим русским в истории НХЛ
6 043 просмотров5 ч
Победный заезд Шиффрин в супергиганте, которая вырвала у соперниц 0,02 секунды
2 288 просмотровВчера в 17:12