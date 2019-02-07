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2 гола «Сити» в ворота «Эвертона», которые отбросили «Ливерпуль» на вторую строчку
Эти мячи отпечатались на сердце Клоппа каленым железом.
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» – 2:0.
Счет в игре открыл защитник «горожан» Эмерик Лапорт, замкнувший подачу Давида Сильвы со штрафного.
А на 97-й минуте отличился Габриэл Жезус – бразильцу ассистировал Кевин де Брёйне.
- После победы над «ирисками» «Манчестер Сити» по дополнительным показателям обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице.
- У команды Юргена Клоппа есть игра в запасе.
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