Other Agency

2 гола «Сити» в ворота «Эвертона», которые отбросили «Ливерпуль» на вторую строчку

2 гола «Сити» в ворота «Эвертона», которые отбросили «Ливерпуль» на вторую строчку
Eurosport

1 час назад

Эти мячи отпечатались на сердце Клоппа каленым железом.

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» – 2:0.

Счет в игре открыл защитник «горожан» Эмерик Лапорт, замкнувший подачу Давида Сильвы со штрафного.

А на 97-й минуте отличился Габриэл Жезус – бразильцу ассистировал Кевин де Брёйне.

  • После победы над «ирисками» «Манчестер Сити» по дополнительным показателям обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице.
  • У команды Юргена Клоппа есть игра в запасе.

Стал бойцом или спился? Угадай, чем занимаются Бартез, Оуэн и другие легенды АПЛ твоего детства

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности

00:30
Популярные видео
Защитник в подкате идеально забросил мяч за шиворот вратарю. Правда, своему
3 940 просмотров14 ч
«Тампа» уверенно шла к победе, но «Вегас» и Зыкин перевернули игру и добили «молний» по буллитам
 534 просмотров18 ч