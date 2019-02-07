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Из обломков самолета Эмилиано Салы извлекли тело

Из обломков самолета Салы извлекли тело
Eurosport

1 час назад

В ближайшее время его передадут на экспертизу.

Из потерпевшего крушение над Ла-Маншем самолета, на котором из Франции в Англию летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, извлекли тело.

Об этом сообщили в отделе по расследованию авиационных происшествий в Великобритании (AAIB). В самолете, помимо Салы, находился пилот Дэвид Айбботсон. Чей именно труп вытащили из обломков воздушного судна, пока неизвестно.

  • Тело передадут следователям в Дорсете, Англия.
  • Самолет Piper PA-47 потерпел крушение 21 января.

«Нант» потребовал у «Кардиффа» 17 миллионов евро за трансфер Салы

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