Из обломков самолета Эмилиано Салы извлекли тело

Из потерпевшего крушение над Ла-Маншем самолета, на котором из Франции в Англию летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, извлекли тело.

Об этом сообщили в отделе по расследованию авиационных происшествий в Великобритании (AAIB). В самолете, помимо Салы, находился пилот Дэвид Айбботсон. Чей именно труп вытащили из обломков воздушного судна, пока неизвестно.

Тело передадут следователям в Дорсете, Англия.

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