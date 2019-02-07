У грандов АПЛ новый фетиш. Сульшер, Почеттино и Эмери возродили схему, о которой забыли все

Тактическая культура в Англии была целиком построена на схеме 4-4-2. Цифры стали настолько культовыми в стране, что в 90-х журналисты открыли журнал с аналогичным названием. В 2000-х появилась даже музыкальная группа 4-4-2. С популярностью АПЛ схема утратила актуальность. Когда Рой Ходжсон перестроил Англию на 4-4-2, Гари Линекер вообще сказал, что коуч загоняет страну в темный век.

Признание в прошлом схема получила благодаря тому, что соответствовала идеалам болельщиков. Англичане особенно ценили пару нападающих (Йорк и Коул в «Юнайтед», Ширер и Саттон в «Блэкберне»), полузащитников, которые двигаются от штрафной до штрафной (Лэмпард и Джеррард), и вингеров с шикарными навесами (Бекхэм, Уолкотт). Все они четко вписывались в схему.

Поклонение 4-4-2 отчасти помешало золотому поколению полузащитников в сборной. Лэмпард и Джеррард не могли определиться, кто страхует, а кто выдвигается вперед; Скоулз был вынужден играть на фланге; Кэррик вечно сидел на скамейке – устав от обещаний, Майкл досрочно оставил международный футбол.

В этом сезоне АПЛ возрождение переживают уже другие 4-4-2. Их отличие от культовой схемы – в размещении полузащитников. Если раньше тренеры использовали четверку хавбеков в линию, то сейчас – ромбом. Расстановка стала одной из основных для «Тоттенхэма» (8 матчей по ней), «Арсенала» (4 матча) и «Ман Юнайтед» с приходом Сульшера (2 игры).

Удивительный поворот, учитывая традиционную брезгливость Англии к реджистам и десяткам – очень важным позициям для этой схемы. К первым с большой натяжкой можно записать только Кэррика, ко вторым – Стерлинга и Лаллану. Но даже они исполняли эти роли временно – полного пакета скиллов у них все равно не было. За последние 20 лет в Англии не появился игрок, который бы ассоциировался с одной из этих позиций.

На бумаге 4-4-2 ромб – самая понятная схема с точки зрения плюсов и минусов. Независимо от того, кто ее использует, они почти не меняются. Очевидный плюс – численный перевес в полузащите. Все логично: схема предполагает сразу четырех хавбеков, тогда как большинство клубов играет с тремя (4-3-3, 4-2-3-1) или вообще двумя (4-4-2 в линию). «Эмполи» при Маурицио Сарри грамотно использовал этот перевес и переводил его в шикарные перепасовки.

Дополнительный плюс связан с прессингом. Схема очень удобна для того, чтобы накрыть соперника на его половине – особенно если противник использует популярные 4-3-3. Пара нападающих выдвигается на пару центральных защитников. Десятка схватывает опорника. Полузащитники бокс-ту-бокс – полузащитников бокс-ту-бокс. Выйти можно только через фланг, но и там пространство ограничивает боковая линия. По этой цепочке шикарно прессинговал «Ливерпуль» в сезоне-2013/14.

Главный минус схемы – дефицит игроков на флангах. Это совсем не проблема, если команда высоко прессингует, но в позиционной защите превращается в недостаток. Как правило, большинство команд использует на краях двух игроков (флангового защитника и вингера) – у схемы с ромбом есть только один (фланговый защитник). Нагруженная игроками полузащита может компенсировать меньшинство, но в случае быстрого движения мяча соперник оголит численный перевес. По этой причине Клаудио Раньери не удалось исправить ситуацию в «Лестере», когда команда перестроилась на ромб в следующем сезоне после победы в АПЛ.

Сезон-2016/17. «Лестер» играет ромбом в полузащите. На флангах у «Саутгемптона» сразу несколько свободных игроковEurosport

Понимание плюсов и минусов, возможно, даже повлияло на популярность схемы. Ее почти не используют в европейском футболе – даже несколько матчей по ней проводят меньше 10% команд. Ромб с огромным отрывом уступает классическим 4-4-2 (больше 40% в Ла Лиге, чуть меньше 40% – в АПЛ), 4-3-3 (в районе 20% в обеих странах) и 4-2-3-1 (12 и 20%, соответственно).

Это произошло по двум причинам. Во-первых, ромб требует специфических футболистов: в центре поля должны быть реджиста, полузащитники бокс-ту-бокс и десятка. Встретить их в одной команде – огромная редкость. Во-вторых, повлиял всемирный тренд на вингеров, которых в схеме с ромбом нет по умолчанию. В топ-клубах они определяют либо результат (Сане и Стерлинг в «Сити», Мане и Салах в «Ливерпуле»), либо стиль (Роббен и Рибери в «Баварии»).

Наибольшую популярность схема получила в 2014-2015 годах. Тогда ромб был на пике. В Англии его использовали «Суонси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», в Италии – «Ювентус», «Интер» и «Фиорентина», в Германии – «Боруссия Дортмунд», а во Франции – «Лион».

Схема принесла огромную пользу. «Ювентус» дошел с ней до финала ЛЧ, «Ливерпуль» выдал серию из 11 побед и почти выиграл АПЛ, «Астон Вилла» пробилась в финал Кубка Англии, а «Лион» лишь ненамного отстал от богатого «ПСЖ» в Лиге 1. Преимущества ромба сработали в каждой команде. «Ювентус» был хорош полузащитой (Пирло, Погба, Видаль, Перейра), лидером «Астон Виллы» была десятка (Грилиш), а «Ливерпуль» удачно совместил реджисту (Джеррарда) и убойную связку нападающих (Суареса и Старриджа).

Сезон-2013/14. Ромб «Ливерпуля» состоит из Джеррарда, Хендерсона, Аллена и Стерлинга. В нападении Суарес и СтарриджEurosport

Пример «красных» вообще был прорывным среди топ-клубов Англии. «Челси» использовал ромб только в первых матчах при Жозе Моуринью – Особенный хотел перенести удачный опыт из «Порту», но низкая результативность заставила его поменять схему на 4-3-3. Венгер ротировал в «Арсенале» лишь две расстановки – 4-4-2 в линию и 4-2-3-1. Фергюсон устроил эксперимент только в заключительный сезон в «МЮ» – и только для того, чтобы разместить новичков, Ван Перси и Кагаву. Ромб банально не соответствовал традициям «Юнайтед» – клуб всегда делал ставку на вингеров (Гиггз, Бекхэм, Криштиану, Нани) и фланговую игру.

Сульшер слегка отошел от этого формата, зато с помощью схемы с ромбом вернул «МЮ» знаменитые контратаки. Влияние на это ромба проявилось в игре с «Тоттенхэмом». Перед выездом на «Уэмбли» норвежец намекнул, что команда всю неделю тренировала новую расстановку. Как выяснилось из самого матча, именно ромб.

Ключевым в его плане были позиции Лингарда, Рэшфорда и Марсиаля. Джесси исполнял в схеме десятку и затруднял «Тоттенхэму» выход из обороны, Маркус и Антони играли нападающих и оголяли пространство в контратаках. Сульшер явно шел на риск: он позволил крайним защитникам «шпор» атаковать оставленные фланги, но в ответ ударил по их зонам.

Вдобавок тренер разместил Поля Погба на его излюбленной позиции – левого центрального полузащитника. Там француз был прекрасен в «Ювентусе», там лучше всего раскрываются его сильные качества (передачи вразрез и за спину), там легче замаскировать его слабости (игра без мяча в защите, потеря концентрации).

Ромб «МЮ». Погба играет в нем левого центрального полузащитника, Лингард – десятку. Связка нападающих состоит из Марсьяля и РэшфордаEurosport

«Тоттенхэм» в том матче сыграл по 4-2-3-1, но схема с ромбом у них вообще основная. Это одно из главных отличий по сравнению с предыдущими сезонами Почеттино. Еще одно – независимость от формы Муссы Дембеле, которого этой зимой вообще продали в Китай.

Бельгиец был ключевой фигурой «шпор» в полузащите – благодаря отличному отбору и дриблингу (процент успешных попыток и там, и там переваливал за 90%) Дембеле доминировал в полузащите. Его пик пришелся на сезоны 2015/16 и 2016/17. Благодаря таланту Муссы «Тоттенхэм» мог разместить больше атакующих игроков – Дембеле играл за двоих.

Чтобы компенсировать травмы, перепады формы и в конечном итоге уход бельгийца, «Тоттенхэм» просто-напросто нагрузил полузащиту. Вместо трех игроков теперь четверка. Обязанности Дембеле равномерно распределились между всеми. Сиссоко отвечает за переход в контратаки, Уинкс задает темп игры, Эриксен доставляет мяч до чужих ворот, а Деле Алли выныривает в штрафной.

Ромб «Тоттенхэма» из Уинкса, Сиссоко, Эриксена и АллиEurosport

В дерби с «Тоттенхэмом» свой вариант показал уже «Арсенал». Ромб для них – не основная опция, но точно один из вариантов. Еще на старте сезона Унаи Эмери рассказал, что хочет универсальных полузащитников: опорников, которые могут сыграть бокс-ту-бокса, и бокс-ту-боксов, которые могут сыграть десятку. Схема с ромбом подходит этому требованию лучше остальных.

Неплохой бонус – возможность разместить в старте и Ляказетта, и Обамеянга. Оба хотят играть нападающего, но в любой другой схеме выходит максимум один. Другой либо сваливается на фланг (как правило, Обамеянг), либо начинает матч на скамейке (как правило, Ляказетт). Ромб позволяет выйти им в паре – благодаря дружбе вне поля они шикарно понимают друг друга.

Ромб «Арсенала», благодаря которому на поле расположились Ляказетт и Обамеянг. Рэмзи играет десятку и следит за ДжорджиньоEurosport

В какой-то степени схема даже определяет исход больших матчей. «Тоттенхэм» настрадался от контратак «МЮ» и комбинаций «Арсенала» с выводом Обамеянга и Ляказетта. В свою очередь «шпоры» выдали шикарный перфоманс против «Челси». Ромб привязал к позиции десятки Алли, там он персонально запрессинговал Джорджиньо. То же самое проделал «Арсенал», только в роли прессинг-машины сыграл Аарон Рэмзи. Маурицио Сарри сказал, что это оба раза помешало «синим» сыграть в свой футбол.

Для схемы, которую используют меньше 10% команд в чемпионатах первой пятерки, ромб невероятно повлиял на лигу с самым большим тактическим разнообразием в мире. Тренеры удивляют им друг друга, раскрывают лучшие качества игроков и даже верифицируют спад конкурентов. Ромб справедливо критикуют за отсутствие ширины, но коучи, которые полагаются на него, мыслят совсем не узко.

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