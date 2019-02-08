Шампанское перед матчами и гениальные празднования голов. Каким был «Челси» до Абрамовича

«Всего наилучшего каждому из вас», – сказал Джанлука Виалли и поднял бокал с шампанским. В сезоне-1997/98 итальянца назначили играющим тренером прямо перед ответным полуфиналом Кубка лиги против «Арсенала». Чтобы снять напряжение, он принес пару бутылок игристого прямо в раздевалку и раздал выпивку каждому. Прием сработал: «Челси» выиграл по сумме двух матчей и вышел в финал, в котором обыграл «Мидлсбро».

Для лондонцев трофей стал вторым за год – в прошлом сезоне они выиграли Кубок Англии, а до этого 26 лет не завоевывали титулы. В 1990-х «Челси» ломал шаблоны. Оригинальный ход Виалли с шампанским лучше всего характеризовал команду, которая состояла из привыкших к красивой жизни звезд континентальной Европы. Джанлука сделал «синих» первым английским клубом, выпустившим в стартовом составе 11 мужчин не из Великобритании. Три тренера клуба в конце прошлого века одновременно оставались игроками – такого в истории «Челси» не случалось со времен первого коуча Джона Робертсона в 1905-м.

Играющие тренеры вывели середняка на новый уровень. Гленн Ходдл был звездой английского футбола, и при нем «Челси» избегал борьбы за выживание, но революцию на «Стэмфорд Бридж» устроил именно легионер. На второй сезон в «Челси» Руд Гуллит не просто стал выпускающим себя на поле боссом. Он запустил глобализацию всего английского футбола.

«Челси» и близко не мог сравниться с «МЮ» Алекса Фергюсона по результатам и положению, но заманить изнеженных итальянцев и французов в мегаполис Лондон было проще, чем в промозглый Манчестер. В сезоне-1995/96 за «Челси» выступали всего пять иностранцев, одним из них был Гуллит. Голландский маэстро использовал первое же трансферное окно в качестве главного тренера, чтобы разбавить британское доминирование.

До «Челси» Гуллит восемь лет играл в Италии и теперь подключил связи. В Лондон приехали Виалли, Ди Маттео и француз Лебёф, а в ноябре из «Пармы» – Дзола, который в том же сезоне наколотил 12 голов и стал вторым бомбардиром команды. Скромный клуб, полагавшийся на британских дуболомов, внезапно оказался в центре внимания.

«Те трансферы изменили все, – вспоминал Скотт Минто, игравший тогда за «Челси». – Это был особенный год. «Челси» всегда был сексуальным клубом – то же самое происходило в начале 1970-х, но теперь вышло на новый уровень. Не думаю, что эти парни подписали бы контракт, если бы не Руд». Гуллита обожали во всем мире, и за его «Челси» следили даже те, кто раньше не слышал о таком клубе. Вдобавок он установил крепкую связь между «синими» и итальянским футболом, которая держится до сих пор.

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Иностранцы, слышавшие только о лондонском «Арсенале», а суперклубами считавшие «Ливерпуль» и «МЮ», заинтересовались новым проектом. В 1998-м Марсель Десайи выбрал «Челси» вместо «Ливерпуля», потому что в столице нашлась французская школа для его детей. Обаяние города привлекало новых легионеров: за первой волной звезд Ла-Манш пересекли Ле Со, Пойет, Феррер и Казераги.

Даже уход Гуллита, который рассорился с руководством из-за контракта посреди сезона, не выбил «Челси» из колеи. Самый гламурный клуб Англии назначил на место голландца Виалли и сохранил шарм. «Я мгновенно влюбился в «Челси», – вспоминал этот отрезок карьеры итальянский коуч-нападающий. – Мне было невероятно комфортно в Лондоне».

«Синие» не дотягивались до чемпионства, но стали серьезным кубковым бойцом и первыми в Англии привлекли болельщиков нестандартными фишками. За 20 лет до «Манекен челлендж» игроки «Челси» отпраздновали победный гол Ди Маттео против «Мидлсбро», спонтанно выстроившись в одинаковую позу для фотографов. «Если бы в те годы существовали социальные сети, они бы просто взорвались», – уверен Минто.

Изменились не только имидж и статус, но и результаты. В первом сезоне Гуллита «синие» подскочили с 11-го места на четвертое и с тех пор закрепились в зоне еврокубков. Хейтеры до сих пор припоминают унизительные 0:7 от «Ноттингем Форест», чтобы доказать, что у «Челси» нет истории. Но та команда завоевала Кубок обладателей кубков, унизила «Тоттенхэм» 6:1 и отыгралась с 0:2 против «Ливерпуля» в Кубке Англии.

В сезоне-1998/99 «Челси» наконец бился за чемпионство с «Арсеналом» и «Юнайтед». Команда Виалли прошла 19 матчей без поражений и приблизилась к историческому достижению, но отстала от взявшего требл «МЮ» на четыре очка. Лондонцы сохраняли шансы почти до конца и навязали бы еще более жесткую борьбу, если бы не серьезная травма Казираги. «Та команда верила в себя, – вспоминал Деннис Уайз. – Ее не зря уважал даже сэр Алекс Фергюсон».

Как «Лидс», который раскачал европейский футбол несколько лет спустя, тот «Челси» убили денежные трудности. В 2000-м вместо Виалли пришел аккуратный и внимательный Раньери. Клаудио стремился окончательно закрепить «Челси» в элите и перенести эпатаж с заголовков газет на поле. Ему купили Хасселбайнка, Гудьонсена и Галласа, но итальянский коуч мудро омолодил состав: убедил талантливого юниора «Вест Хэма» Лэмпарда перейти в «Челси», перевел Терри из молодежки в основу.

Даже великолепный подбор игроков не спас «Челси», когда выяснилось, что в конце 90-х клуб влез в долги. Выплаты в 78 миллионов евро могли уничтожить все величие «синих», которое они бездумно приобретали взаймы. В 2002-м «Челси» не купил ни одного нового игрока, ограничившись парой свободных агентов. «Затишье на рынке удивило команду, и только позднее в том сезоне стало ясно, насколько плохи финансовые дела клуба», –откровенничал в автобиографии Лэмпард.

Следующий сезон превратился для «Челси» в битву – потеря места в Лиге чемпионов и призовых наверняка стала бы для клуба крахом. Развязка наступила в последнем туре. Лишь победа над «Ливерпулем» 2:1 гарантировала команде Раньери главный европейский турнир в следующем сезоне. Та эмоциональная победа имела для «Челси» не локальное значение: по легенде именно она убедила русского бизнесмена Абрамовича вложиться в клуб и спасти его от возможного банкротства.

Абрамович не разогнал команду и даже поработал один сезон с Раньери, но постепенно превратил «Челси» в английский «Реал», а уже в 2004-м перезапустил историю клуба приглашением молодого и злого Моуринью. С тех пор до приобретения «Манчестер Сити» шейхами «Челси» стал самым ненавидимым клубом Англии: болельщики других клубов постоянно напоминали «синим» об отсутствии титулов и истории и прозвали денежным мешком.

Деньги действительно сыграли решающую роль в становлении «Челси», но это произошло задолго до Абрамовича. Именно в 90-х скучный аутсайдер превратился в романтичную и обаятельную команду, которая растормошила консервативных британцев и несколько лет спустя больше привлекла миллиардера, чем «Арсенал» и другие топ-клубы.

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