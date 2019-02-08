Полиция подтвердила смерть футболиста Эмилиано Салы

Полиция графства Дорсет подтвердила, что из обломков разбившегося самолета Piper PA-47 извлечено и доставлено в британский порт Портленд тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

«Тело, доставленное сегодня в порт Портленд было официально идентифицировано королевским коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы», – говорится в сообщении полиции.

В четверг, 7 февраля, спасатели извлекли тело из обломков разбившегося самолета, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» 19 января. Трансфер стал рекордным в истории валлийского клуба.

Спустя два дня после перехода Сала на частном самолете пропал над Ла-Маншем.

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