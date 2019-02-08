Сеск Фабрегас: «Эден Азар сказал, что уже принял решение? Значит, он продлит контракт с «Челси»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас считает, что лидер «Челси» Эден Азар продлит контракт с лондонским клубом.

«Если Азар сказал, что уже принял решение о своем будущем, это значит, что он решил продлить контракт с «Челси», – приводит слова Фабрегаса El Larguero.

Сеск стал игроком «Монако» в январе нынешнего года.

Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В составе «синих» бельгиец выиграл чемпионат Англии (дважды), Кубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу Европы.

Действующий контракт Эдена с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Интерес к бельгийцу проявляет «Реал».

Азар – о будущем в «Челси»: «Знаю, что сделаю дальше. Я принял решение»

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