«Не могу мотивировать игроков «Челси». Почему Маурицио Сарри проигрывает трофеи

Величие Маурицио Сарри – грандиознейшая фальсификация, которую создали тактические гики. Этим людям плевать на победы и трофеи – для них нет ничего важнее цифр. Они обкладываются раскладами по xG, изучают тепловые карты, следят за любыми трансформациями на полуфлангах, но упускают главное: футбол – это страсть, а не математика.

Неудивительно, что Сарри стал культовой личностью для этих несчастных ботаников. Чтобы понять, как так вышло, важно хотя бы в общих чертах знать его биографию: сначала он рубился в футбол на деревенском уровне, а затем стал тренером из подземелья и провел десять лет в клубах, у которых нет профилей даже в итальянской Википедии. Параллельно мужчина служил в банке, но отсматривал кучу матчей и формировал философию – логично, что такое трудолюбие сконвертировалось в нормальные офферы. И все равно путь алленаторе выглядит феноменально трудным: 15 лет мучений, затем «Пескара», потом «Верона» и снова скитания.

Маурицио Сарри в «Эмполи», 2012 годGetty Images

Карьера Маурицио взлетела только в 2015-м, когда он сохранил полунищий «Эмполи» в Серии А и внезапно стал самым востребованным человеком в кальчо. Его звали «Милан» и «Сампдория», но он выбрал «Наполи»: лишь после этого весь мир наконец увидел осязаемый саррибол – треугольники на флангах, высокую линию защиты, зверский прессинг и грандиозную взаимозаменяемость в атаке.

С одной стороны, своим примером Маурицио доказал, что решает мозг, а не ноги: при должном упорстве, старании, самосовершенствовании и преданности футболу шанс прорваться в топ-клуб есть у каждого, независимо от игровых скиллов или происхождения. С другой стороны, многочисленные тактические журналисты переоценили и романтизировали Сарри, потому что мечтают стать такими же и получать респекты от самого Пепа Гвардиолы. Учитывая, что этот жанр публицистики (стрелочки, циферки, кружочки) сейчас в тренде по всему миру, сотни длинных материалов с воспеванием саррибола сделали свое дело – Маурицио массово признали одним из самых крутых коучей на планете.

В реальности все совсем иначе. Во-первых, в его портфолио ровно ноль титулов – только три медальки с «Наполи», второе место в Серии Б с «Эмполи» и личная «Золотая скамья» за сезон-2015/16. Для сравнения, даже Рафа Бенитес с его имиджем лузера взял с Неаполем две чашки – Кубок и Суперкубок Италии.

Во-вторых, люди почему-то забыли, что всего четыре года назад 56-летний Маурицио был фактически никем и всего лишь сражался с «Эмполи» за предпоследние места в Серии А. Зато сейчас этого неутомимого трудоголика начали воспринимать как гения, однако такой подход сильно мешает адекватно оценивать его работу.

Проблема в том, что Маурицио ни разу не великий. Он обычный теоретик, который всю жизнь пропахал с итальянскими дуболомами, а потом попал в сильные команды и не показал фактически ничего. Речь не только о трофеях – Сарри слил все важные матчи, потому что не знал, как к ним готовиться. У него действительно есть понятия об идеальном футболе, но это все касается тактики – в плане психологии Маурицио до сих пор слабый тренер, и у него уже нет времени прокачать этот аспект.

Почему Сарри был успешен с андердогами? Потому что выходил к ноунеймам и говорил: ребята, вот схема, ты бежишь туда, ты – сюда, а здесь мы все вместе разыгрываем стандарт. Парни слушали его с открытым ртом, старались выполнять все указания и периодически рвали тех, кто сильнее. Эта стратегия функционировала вплоть до «Эмполи» – уже в «Наполи» все сложилось по-другому.

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Там были футболисты, которым мало вдолбить тактику, – нужно их заряжать, объединять, объяснять, почему и как они победят. И в этом плане Маурицио провалился. «Мы дали Сарри все, но за три года «Наполи» не взял ни одного титула», – сначала цитата президента Де Лаурентиса кажется бредовой, но потом понимаешь, что он прав. Тренер беспокоился о качестве и красоте футбола, но, к примеру, в прошлом году нелепо вылетел из Лиги Европы, тупо сдавшись немецкому «Ред Буллу». Маурицио словно принес турнир в жертву, но в итоге проиграл везде. Как всегда.

В «Челси» эта уязвимость Сарри видна еще отчетливее. Пока другие тренеры АПЛ, в том числе Клопп и Гвардиола, изучают психологические приемы и готовят перфомансы для раздевалки, итальянец просто капитулирует. «Этих футболистов крайне сложно мотивировать», – цитата Маурицио после «Арсенала» (19 января, 0:2). «Возможно, я не могу мотивировать игроков «Челси», – тот же Сарри после 0:4 с «Борнмутом» на прошлой неделе. У него было 12 дней – неужели за это время нельзя расшевелить людей, которые рискуют выпасть из лигочемпионской четверки?

Понятно, что Сарри очень крутой тактик, но ему нужно меняться ментально: избавляться от суеверий, завоевывать авторитет у топовых футболистов, придумывать стимулы для команды, а главное – учиться побеждать в ключевых матчах. В этом сезоне «Челси» уже точно не возьмет АПЛ, но нужно обязательно биться за Кубок Лиги (остался только финал) и Кубок УЕФА (у «синих» – лучший ростер во всей сетке).

Маурицио СарриGetty Images

Маурицио пора понять, что два этих турнира – определяющие в его карьере. Либо он наконец берет хоть какой-то титул (плевать на принципы – важна чашка), либо гарантированно вылетает из «Челси» и постепенно превращается в тренера для тренеров. За примером далеко идти не надо. В Чемпионшипе обитает Марсело Бьелса, еще один кумир Гвардиолы, который по интеллекту годится для топ-клуба, но из-за характера заведует всякими лузерами и параллельно вдохновляет молодых коучей.

Вряд ли Сарри хочет повторить судьбу Бьелсы. Значит, пора побеждать, иначе Маурицио стремительно лишится статуса топ-тренера и снова станет сумасшедшим курильщиком, который до жути боится черных кошек.

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