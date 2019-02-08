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Эмилиано Салы больше нет. Хронология трагедии

Эмилиано Салы больше нет. Хронология трагедии
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1 час назад

Футбольный мир скорбит.

22 января

21 января, спустя два дня после перехода в «Кардифф», самолет с Эмилиано Салой пропал над Ла-Маншем. На утро следующего дня появились первые сообщения о возможной трагедии.

23 января

На следующий день в сеть утекли последние аудиосообщения Салы. Футболист пожаловался, что самолет вот-вот развалится, и в конце сказал страшные слова: «Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно».

Тем же утром серьезно оскандалился Криштиану Роналду:

24 января

К вечеру 24 января самолет Салы так и не нашли. Полиция Гернси объявила о прекращении поисков.

Эмилиано Сала, «Нант», болельщик

Эмилиано Сала, «Нант», болельщикGetty Images

25-26 января

За возобновление поисков выступили сестра футболиста и соотечественник Лионель Месси. Родственники начали сбор средств на частные поиски самолета. Кампанию поддержали звездные коллеги Эмилиано:

27 января

Уже 27 числа была собрана достаточная сумма для независимой операции:

«Кардифф» возложил ответственность за халатность при организации рейса на агента Эмилиано, а главный тренер валлийской команды воспринял трагедию близко к сердцу и задумался об уходе.

29 января

На матче «Арсенал» – «Кардифф» состоялась церемония, посвященная пропавшему футболисту.

Минута молчания в честь Эмилиано Салы, «Арсенал» – «Кардифф»

Минута молчания в честь Эмилиано Салы, «Арсенал» – «Кардифф»Getty Images

30 января

На следующий день предыдущий клуб Салы «Нант» играл с «Сент-Этьеном». Матч был приостановлен на 9-й минуте – под таким номер выступал аргентинец за французский клуб.

2 февраля

«Кардифф» проводил первый домашний матч после трагедии и победил «Борнмут» (2:0). Игру предваряла минута молчания.

4 февраля

3 февраля стартовали подводные поиски, а на следующий день обломки самолета Piper PA-47 были обнаружены неподалеку от острова Гернси. Отец Эмилиано Салы Горацио был вне себя от горя:

Вскоре спасатели сообщили об обнаружении тела в обломках самолета. Поскольку на его борту находились всего два человека (Сала и пилот Дэвид Айбботсон), надежд на выживание игрока не осталось.

5-6 февраля

Семья футболиста уже мысленно попрощалась с Эмилиано, но рассчитывала найти его тело.

Трагедия трагедией, а бизнес бизнесом: «Нант» потребовал от «Кардиффа» 17 млн евро за Салу вместо изначально оговоренных 20. В конце концов, «канарейки» потеряли одного из лидеров.

7 февраля

Тело было извлечено из обломков Piper PA-47 и доставлено в британский порт Портленд. Ночью полиция графства Дорсет подтвердила, что погибшим оказался Эмилиано Сала.

Eurosport.ru подготовил хронику последних дней Эмилиано.

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