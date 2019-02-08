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Сульшер стал тренером января в АПЛ – «МЮ» в последний раз пережил такое с Фергюсоном в 2012-м

Сульшер стал тренером января в АПЛ – «МЮ» в последний раз пережил такое с Фергюсоном в 2012-м
Eurosport

56 мин. назад

Возвращение к лучшим традициям.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер стал лучшим тренером английской Премьер-лиги в январе.

В последний раз коуч манкунианцев удостаивался подобного трофея в 2012 году – и им был сэр Алекс Фергюсон, который в этом сезоне несколько раз консультировал Сульшера перед матчами «МЮ».

«Если честно, я немного против подобных индивидуальных наград в командных видах спорта. Но это также означает, что мы были лучшей командой месяца, поэтому этот статус столько же значит и для футболистов, и для работников клуба», – цитирует норвежца официальный сайт «МЮ».

  • 19 декабря Сульшера назначили и.о. главного тренера «дьяволов».
  • С тех пор команда выиграла 9 из 10 матчей.
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