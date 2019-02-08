Сульшер стал тренером января в АПЛ – «МЮ» в последний раз пережил такое с Фергюсоном в 2012-м

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер стал лучшим тренером английской Премьер-лиги в январе.

В последний раз коуч манкунианцев удостаивался подобного трофея в 2012 году – и им был сэр Алекс Фергюсон, который в этом сезоне несколько раз консультировал Сульшера перед матчами «МЮ».

«Если честно, я немного против подобных индивидуальных наград в командных видах спорта. Но это также означает, что мы были лучшей командой месяца, поэтому этот статус столько же значит и для футболистов, и для работников клуба», – цитирует норвежца официальный сайт «МЮ».

19 декабря Сульшера назначили и.о. главного тренера «дьяволов».

С тех пор команда выиграла 9 из 10 матчей.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте