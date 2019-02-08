«***** [блин], Менди в Гонконге? Везунчик». Пеп заведет инстаграм, чтобы следить за игроками «Сити»

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу так на пресс-конференции настолько смутили тем, что он не знает о местоположении игроков, что он выругался в прямом эфире Sky Sports.

Репортер спросил, что испанец думает на тему того, что защитник «горожан» Бенжамен Менди прибыл в Гонконг. Сперва Пеп поправил журналиста – он думал, что француз собрался в Барселону. Собеседник пояснил, что в Испании Бенжи находился днем ранее, судя по его инстаграму, а затем направился в Китай.

«Ого, я не знал! ***** [блин], вот везучий парень! Что ж, как-то он сказал, что на денек собирается в Париж. Но Гонконг – это же настолько далеко от Парижа! Я не знаю... Надо установить инстаграм», – ответил потрясенный Пеп.

«Я так прикалывался с водителем Uber», – ответил на твит по теме сам Бенжамен.

10 февраля «Сити» играет против «Челси».

Менди пропустит остаток сезона из-за травмы мениска.

«Теперь не использую телефон в тренировочном центре». Бенжамен Менди уступил Пепу Гвардиоле

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