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Маурицио Сарри: «Сейчас «Сити» – лучший клуб в Европе. «Челси» готов биться за топ-4, но не более»

Сарри: «Сейчас «Сити» – лучший клуб в Европе. «Челси» готов биться за топ-4, но не более»
Eurosport

10 мин. назад

Самокритично.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри во время пресс-конференции искупал в комплиментах ближайшего противника – «Манчестер Сити» – и дал оценку перспективам лондонцев в АПЛ-2018/19.

«Сейчас, по моему мнению, «Манчестер Сити» – лучший клуб в Европе. Гвардиола проводит третий сезон в АПЛ – нужно уже сокращать разрыв. В данный момент я не считаю, что «Челси» сможет стать чемпионом АПЛ. Мы сможем побороться за топ-4 в этом сезоне, не более того. Что-то выиграть мы, безусловно, сможем, но АПЛ – это территория войны между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», – процитировал выступление коуча Reuters.

  • 10 февраля состоится матч между «Челси» и «Сити».
  • «Горожане» делят первую строчку таблицы с «Ливерпулем», хотя у «красных» есть матч в запасе. «Челси» на четвертой строчке.

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