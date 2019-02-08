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Маурицио Сарри: «Сейчас «Сити» – лучший клуб в Европе. «Челси» готов биться за топ-4, но не более»
Самокритично.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри во время пресс-конференции искупал в комплиментах ближайшего противника – «Манчестер Сити» – и дал оценку перспективам лондонцев в АПЛ-2018/19.
«Сейчас, по моему мнению, «Манчестер Сити» – лучший клуб в Европе. Гвардиола проводит третий сезон в АПЛ – нужно уже сокращать разрыв. В данный момент я не считаю, что «Челси» сможет стать чемпионом АПЛ. Мы сможем побороться за топ-4 в этом сезоне, не более того. Что-то выиграть мы, безусловно, сможем, но АПЛ – это территория войны между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», – процитировал выступление коуча Reuters.
- 10 февраля состоится матч между «Челси» и «Сити».
- «Горожане» делят первую строчку таблицы с «Ливерпулем», хотя у «красных» есть матч в запасе. «Челси» на четвертой строчке.
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