«Она рядом кричала по-обезьяньи». ФА возбудила дело о расизме в отношении футболистки «Тоттенхэма»

Футбольная ассоциация Англии расследует дело о расистских оскорблениях, которые футболистка «Шеффилд Юнайтед» Софи Джонс адресовала Рени Хектор из «Тоттенхэма» во время матча 6 января.

Первое упоминание факта абьюза было зафиксировано в тот же день в твиттере Рени.

«Рост популярности расизма в футболе – это позор. Сегодня игрок из противоположной команды сымитировала обезьяньи крики около меня. Единственной правильной реакцией было позволить футболу сделать свое дело – и мы шикарно начали 2019 год», – твитнула Хектор.

Как пишет The Sun, Федерация приступила к активным действиям в пятницу. Ее представитель расписал инцидент в четырех твитах.

«Футболистка «Шеффилд Юнайтед» Софи Джонс обвиняется в нарушении правила ФА (Е3). Доказано, что слова, которые она употребила в матче женского чемпионата Англии 6 января против игрока «Тоттенхэма» носили оскорбительный и дискриминационный характер. Далее было установлено, что оскорбления носили отягчающий характер, так как затрагивали вопросы расы/цвета кожи/этноса. У Джонс есть время до 15 февраля, чтобы ответить на обвинение».

«Все время, прошедшее с 6 января, клуб совместно с Федерацией работал над этим инцидентом. Команда тесно сотрудничает с АПЛ, ФА и Kick It Out [кампания против расизма в футболе – Прим. Eurosport] и мы не хотим, чтобы эпизоды с расовой или любой другой дискриминацией повторялись. «Шеффилд Юнайтед» больше не будет давать комментариев на эту тему, пока ФА не вынесет вердикт», – пишет официальный сайт клуба Софи Джонс.

В том матче «Тоттенхэм» победил со счетом 2:1.

«Шпоры» и «Шеффилд Юнайтед» играют во втором дивизионе. «Тоттенхэм» лидирует в таблице, «Шеффилд» – на восьмой строчке.

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