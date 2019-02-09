Семья Салы: «Наши мысли с Айбботсоном и его родными. Надеемся, власти продолжат его поиски»

В ночь на 8 февраля полиция графства Дорсет подтвердила, что тело, найденное среди обломков самолета, принадлежит футболисту Эмилиано Сале. Но его родственники призвали не прекращать поисков, пока не будет найден пилот Дэвид Айбботсон.

«Мы хотим поблагодарить всех за поддержку и внимание в этот непростой период нашей жизни. Видеть то, как весь мир объединился, чтобы поддержать нас в наших поисках – бесценная помощь. Спасибо вам всем, теперь мы можем оплакивать нашего дорогого сына и брата. Сейчас наши мысли с Дэвидом Айбботсоном и его семьей, мы надеемся, что власти сделают все, чтобы найти его», – цитирует The Guardian обращение семьи Эмилиано Салы.

«Нант» вывел из обращения девятый номер аргентинца.

Футболисты выйдут в траурных повязках на матчи предстоящего тура АПЛ.

Эмилиано Салы больше нет. Хронология трагедии

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