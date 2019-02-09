«Моя стратегия: фильмы, футбол, **** [секс]». У АПЛ нет президента, и никто не хочет ей рулить

В конце января аудиторы Deloitte опубликовали исследование, которое они ежегодно проводят еще с поздних 90-х. Сюрприз-сюрприз, но клубы английской Премьер-лига заняли 13 из 30 мест списка самых богатых фирм планеты, шесть – в топ-10. Да, «МЮ» потерял первую строчку, но, например, годовая прибыль никогда ничего не выигрывавшего «Брайтона» оказалась лишь на 8 миллионов евро меньше доходов «Севильи». Разница между двумя сезонами в АПЛ и пятью Кубками УЕФА уложилась в стоимость картины Веласкеса.

Премьер-лига выглядит самой цветущей футбольной национальной организацией: во всех чемпионатах середняки зарабатывают кратно меньше грандов. Во всех, кроме Англии. Если обратиться к последнему отчету УЕФА, то в нем сказано, что клубы АПЛ аккумулируют в себе 30% денег всего европейского футбола – 9,782 млрд евро против 4,807 млрд у Испании, более чем двукратное преимущество.

Англия, Премьер-лига, деньги, финансы, паспортGetty Images

И у Премьер-лиги нет руководителя (и.о. – управляющий директор) и нет даже человека, который хочет ею рулить. Ричард Скадэмор, правивший английским чемпионатом почти 20 лет, еще в июне 2018-го объявил, что уйдет в отставку до конца года. При нем оборот лиги увеличился с €28 млн до €1,25 млрд в год, а телеконтракт разжирел более чем в четыре раза – 1,37 млрд евро в 2001-м и 5,85 млрд в 2015-м. И Скадэмор отрицал претензии о завышенных ценах на медиаправа: «Это драма без сценария, зрелище, которое производят клубы».

За выбор нового исполнительного директора отвечал комитет во главе с президентом «Челси» Брюсом Баком. Они перебрали все кандидатуры и остановились на Сюзанне Диннейдж. Последние 10 лет она работала в британском отделении Discovery, отвечала за запуск девичьего канала TLC, а с 2017-го взялась на Animal Planet. При ее участии Eurosport заполучил панъевропейские права на трансляцию Олимпийских игр 2018-2024 и успешно продал сублицензию BBC.

За Диннейдж в ноябре 2018-го проголосовали все 20 клубов АПЛ, Сюзанна была бы самой влиятельной руководительницей в профессиональном спорте. Она уже согласилась на эту работу, дала комментарий сайту лиги, но за два дня до вступления в должность неожиданно объявила об отказе. «Комитет по выставлению кандидатур возобновил поиск и ведет переговоры с претендентами», – осоловело и скупо объявила пресс-служба Премьер-лиги.

Менеджеры пошли дальше по списку. Вторым номером за Диннейдж был CEO BBC Studios Тим Дэйви, но в середине января отказался и он. Хэдхантеры из АПЛ вооружились крутой консалтинговой фирмой Spencer Stuart (входит в пятерку лучших в мире), но все равно уведомили остальных членов лиги, что директора найдут только к концу 2019 года. В шорт-лист кандидатов вошли другие телевизионщики – например, шеф BT Sport или директор по стратегическому развитию ITV. В сентябре Daily Mail включала туда даже бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, но дальше слухов дело не продвинулось.

Главным претендентом стала Дон Эйри, возглавляющая фотоагентство Getty Images. У нее тоже телевизионное прошлое: в конце 90-х Дон работала на Channel 5 и описала программную сетку как films, football, fucking. Пока неизвестно, согласилась ли Эйри на оффер из Англии. Только в сентябре она вернулась с женой и двумя детьми из Нью-Йорка и остается в руководстве Getty.

Дон Эйри, Getty ImagesGetty Images

Все эти менеджеры понимают сложность, с которой столкнется новый босс АПЛ. Сезон-2018/19 – последний по гигантскому соглашению, а за свежие телеправа Sky уже заплатил на 14% меньше, чем 3,5 года назад. «У Сюзанны Диннейдж была бы стартовая площадка, чтобы развернуть Премьер-лигу в цифровую эпоху, – написал автор The Guardian Марк Суини. – При ней Discovery расширил эту сферу по всей Европе через Eurosport Player, а на аукционе АПЛ не продала достаточно пакетов прав стриминг-сервисам».

Новый исполнительный директор столкнется с той же проблемой, что и свежие коучи «МЮ» после сэра Алекса – крайне тяжело быть успешнее легенды. Помимо падения телеконтракта будущему боссу АПЛ нужно усмирять топ-клубы. По данным Breakingviews, это стало основной причиной отказа Диннейдж – команды большой шестерки требуют повышения выплат от ТВ, поскольку основную аудиторию привлекают гранды. У «Арсенала», «Сити» и «Челси» перед глазами пример Испании, и они хотят такой же кусок от телевидения, как «Барселона» и «Реал».

Англия, Премьер-лига, деньги, финансы, паспортEurosport

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