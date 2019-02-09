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Football.London: Кристиан Эриксен отверг три предложения «Тоттенхэма» о новом контракте

Football.London: Эриксен отверг три предложения «Тоттенхэма» о новом контракте
Eurosport

23 мин. назад

Датчанин хочет больше золота.

Трансферный эксперт Иэн МакГэрри рассказал о том, что полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен не спешит продлять контракт со «шпорами».

«У Кристиана осталось 17 месяцев по контракту, и он уже отверг три предложения «Тоттенхэма» с увеличением зарплаты. «Барселона уже вышла на связь представителями Эриксена и готова удвоить его нынешнюю зарплату.

Средняя зарплата в АПЛ сейчас составляет около 60 тысяч евро в неделю. А Эриксен – один из самых выдающихся игроков лиги – получает всего на 13,7 тысячи в неделю больше, в среднем.

Он уже отказался от 125 тысяч в неделю. Думаю, он хочет 170-230 тысяч», – цитирует МакГэрри Football.London.

  • Эриксен пришел в лондонский клуб в 2014 году.
  • В АПЛ-2018/19 Кристиан забил четыре мяча и сделал восемь ассистов в 22 играх.
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