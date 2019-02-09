Эпичная реклама, в которой брат Райана Гиггза высмеял измену жены с легендой «МЮ»

Брат легенды «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза снялся в провокационной рекламе букмекера Paddy Power.

В ролике Родри Гиггз в том числе иронизирует над изменой его жены с братом. «Преданности нет. Живи ради вознаграждений», – говорит он в конце видео.

В 2011 году вскрылась длительная измена Гиггза: полузащитник «МЮ» 8 лет был любовником жены своего брата Родри.

Райан всю карьеру провел в «МЮ». Валлиец играл за «красных дьяволов» с 1990 по 2014 годы и выиграл с «МЮ» 13 чемпионских титулов и 2 Лиги чемпионов.

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