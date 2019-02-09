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Джон Терри: «Не менял 26-й номер, чтобы болельщикам не пришлось покупать другие футболки»

Терри: «Не менял 26-й номер, чтобы болельщикам не пришлось покупать другие футболки»
Eurosport

1 час назад

Какой заботливый.

Легендарный защитник «Челси» Джон Терри устроил сессию «вопрос-ответ» в сторис инстаграма. Среди прочего Джон ответил на вопрос, почему всегда играл под 26-м номером.

«Когда я попал в первую команду «Челси», это был мой номер. Я увидел несколько болельщиков с этим номером и моей фамилией на спине. С тех пор я решил не менять номер, чтобы болельщикам не пришлось покупать другие футболки», – написал Джон Терри.

  • Терри находился в системе «Челси» с 1995 года. Всего в составе лондонской команды защитник провел 702 игры и забил 65 мячей.
  • Вместе с «Челси» Терри по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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