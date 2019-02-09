Хватит называть «Челси» «пенсионерами» и «аристократами». Оба прозвища неверны

«Аристократы»

«Челси» из богатого западного Лондона всегда смотрел свысока на скромных соседей – неудивительно, что его регулярно признают самым ненавистным клубом АПЛ. Он назван подстать одноименному богемному району – однако базируется в Фулхэме, полном эмигрантов, работяг и второсортных лавок. Это сейчас «Челси» один из самых дорогих клубов мира, а до прихода Романа Абрамовича клуб был самозванцем с претензией на роскошь.

«Аристократами» лондонцев называют лишь в России. Если спросить об этом местного, то он скорее засмеется и найдет приличную долю иронии – англичанам чуждо употребление слова «аристократ» в отношении «Челси». Неизвестно, как прозвище появилось в российских медиа – дело то ли в неправильном переводе, то ли в фантазии неизвестного автора. Но логической связи – никакой.

Фанат «Челси» в футболке Эдена АзараGetty Images

Единственное, что относит команду к аристократии – лев на эмблеме, заимствованный с герба района Челси. А туда лев попал с символики влиятельных землевладельцев Кадоганов, построивших этот район. До 1982 года члены семьи даже были в правлении «Челси», пока вместе с потомками основателя Гаса Мирса не продали клуб.

Хотя одна из богатейших графских семей Англии имела формальное отношение к клубу, она не была в нем заинтересована. Никто не ассоциировал команду с Кадоганами, поэтому «аристократы» – бред и еще раз бред.

«Пенсионеры»

Это прозвище пристало к «Челси» из-за тесной исторической связи с элитным королевским домом престарелых неподалеку от «Стэмфорд Бридж» – там живут исключительно ветераны войны. Их называют the pensioners, но не в значении пенсионеров (в русском языке это слово имеет немощный стилистический окрас), а в значении именно ветеранов.

Для англичан слово pensioner звучит гордо и почетно. Если над неофициальным прозвищем «Челси» и подшучивают, то лишь из-за того, что оно заимствовано у людей с куда большим авторитетом в массах, чем у футболистов. Пренебрежение русскоговорящих болельщиков связано с изначально некорректной трактовкой.

Угловой флаг на «Стэмфорд Бридж»Getty Images

Ладно, но при чем тут все-таки ветераны? Все началось во время Первой мировой. «Челси» был одной из первых команд, чьи сотрудники ушли на войну и присоединились к легендарному 17-му футбольному батальону – он состоял из игроков, их друзей и болельщиков. К 1918-му году пятая часть солдат батальона погибла, многие пропали без вести и остались калеками.

Клуб также проводил агитацию населения: фанаты после матчей прямо на «Стэмфорд Бридж» вносили имена в список волонтеров. А осенью 1914 года «Челси» организовал акцию по сбору средств «Мячи для Томмис» (Tommies – прозвище английских солдат), на которые купил полсотни мячей и отправил болельщикам на фронт.

С того времени клуб поддерживает госпиталь Челси, а ветераны приходят на каждую домашнюю игру. Раз в неделю-две они проводят лотерею и разыгрывают бесплатные билеты – обычно желающих больше сотни.

Изображение ветерана даже было на эмблеме команды до 1952 года, хотя и никогда не появлялось на футболках – традиция наносить на грудь лого зародилась позднее. В начале 50-х тренер «Челси» Тед Дрейк устроил ребрендинг, посчитав прежний бейдж старомодным. Позже, в 1955 году, он выиграл с лондонцами первое чемпионство.

«Синие»

Blues – самое распространенное прозвище в английском футболе, но именно так стоит называть «Челси». «Синие». Часто к этому добавляют «королевские» («The Royal Blues»), что допустимо только в неформальном виде. Единственный клуб Англии, который официально можно называть Royal – «Рединг». Он был первой футбольной командой, представляющей королевское графство Беркшир.

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