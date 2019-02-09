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Поль Погба передал еще один привет Моуринью, отлупив дублем «Фулхэм». Кликай и посмотри все голы
После такого Жозе поскользнулся бы даже на ровном месте.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Фулхэм» в рамках 26-го тура чемпионата Англии – 3:0.
Счет в игре с паса Антони Марсьяля открыл Поль Погба – француз прошил кипера «дачников» мощнейшим ударом с острого угла.
Затем Марсьяль забил сам, предварительно оставив в дураках двух защитников «Фулхэма».
А во втором тайме Погба оформил дубль: Хуан Мата заработал пенальти, а француз его реализовал.
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