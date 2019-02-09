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Поль Погба передал еще один привет Моуринью, отлупив дублем «Фулхэм». Кликай и посмотри все голы

Погба передал еще один привет Моуринью, отлупив дублем «Фулхэм». Кликай и посмотри все голы
Eurosport

57 мин. назад

После такого Жозе поскользнулся бы даже на ровном месте.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Фулхэм» в рамках 26-го тура чемпионата Англии – 3:0.

Счет в игре с паса Антони Марсьяля открыл Поль Погба – француз прошил кипера «дачников» мощнейшим ударом с острого угла.

Затем Марсьяль забил сам, предварительно оставив в дураках двух защитников «Фулхэма».

А во втором тайме Погба оформил дубль: Хуан Мата заработал пенальти, а француз его реализовал.

  • «Красные дьяволы» оформили 10-ю победу при Уле-Гуннаре Сульшере.
  • Единственная потеря очков «МЮ» под руководством норвежского тренера – домашняя ничья с «Бёрнли» (2:2).

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