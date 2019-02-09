Клуб с Балеарских островов потребует процент от трансфера Эмилиано Салы в «Кардифф Сити»

Клуб «Платгес де Кальвиа», выступающий в чемпионате Балеарских островов, намерен получить процент от суммы трансфера Эмилиано Салы из «Нанта» в «Кардифф Сити».

Как отмечает Marca, в 2005-2009 годах Сала выступал за молодежную команду «Проджекто Кресер», а в 2016-м эта команда перешла под управление «Платгес де Кальвиа». Теперь в клубе с острова Майорка намерены выяснить, причитается ли им процент от 17-миллионного перехода Салы из «Нанта» в «Кардифф».

«Мы хотим, чтобы наша команда юристов связалась с ФИФА и узнала, есть ли у нас возможность получить процент от этого трансфера. Впрочем, на данный момент мы ни у кого ничего не требовали», – отметил президент «Платгес де Кальвиа».

21 января самолет с Салой и пилотом Дэвидом Айбботсоном потерпел крушение над Ла-Маншем.

8 февраля Сала был официально признан мертвым. Несмотря на гибель Салы, «Кардифф» заплатит «Нанту» 17 млн евро за переход игрока.

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