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Голы Мане, Вейналдума и Салаха, которые опять заставят Гвардиолу понервничать

Голы Мане, Вейналдума и Салаха, которые опять заставят Гвардиолу понервничать
Eurosport

24 мин. назад

«Ливерпуль» вернулся на первую строчку.

«Красные» в матче 26-го тура чемпионата Англии обыграли «Борнмут» – 3:0.

Счет в игре открыл Садио Мане, замкнув фланговую подачу Джеймса Милнера. При этом сенегалец, похоже, забрался в небольшой офсайд – «Ливерпулю» второй тур подряд подсобили арбитры.

Затем роскошным мячом отметился Жоржиньо Вейналдум: голландец изящным черпачком оставил не у дел кипера гостей Артура Боруца.

В начале второго тайма свой мяч забил Мохамед Салах. Отметим пас пяткой в исполнении Роберто Фирмино, который предшествовал голу Мо: это настоящее футбольное искусство.

  • «Ливерпуль» снова обогнал «Манчестер Сити», набрав 65 очков.
  • Завтра команда Пепа Гвардиолы проведет свой матч: «горожане» встретятся с «Челси». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

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