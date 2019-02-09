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Обзор победы «Ливерпуля» в гифках с гигантскими хомяками, которые милые и пушистые, как Салах
Вомбат – батяня, батяня – вомбат.
В 26-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Борнмут». Мерсисайдцы забили «вишням» три безответных мяча. «Черрис» не предложили команде Клоппа минимального челленджа, и «Ливерпуль» воспользовался этим, чтобы поправить острую турнирную ситуацию.
- Вомбаты – сумчатые млекопитающие, которые живут в Австралии. Они питаются травой, роют норы и смахивают на плюшевых мишек.
- Вомбаты знамениты тем, что их экскременты имеют уникальную кубическую форму.
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