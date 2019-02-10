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Фанаты «Саутгемптона» поиздевались над смертью Салы, изобразив падающий самолет. Их ждут 3 года бана

Фанаты «Саутгемптона» поиздевались над смертью Салы, изобразив падающий самолет. Их ждут 3 года бана
Eurosport

10 мин. назад

У этих людей нет ничего святого (только название клуба, за который они болеют).

Два болельщика «Саутгемптона» были арестованы за насмешку над смертью форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.

Матч «Саутгемптон» – «Кардифф» стал первым для команды Нила Уорнока после официального подтверждения гибели Салы. Тем не менее, на стадионе «Сент-Мэрис» нашлись те, кто увидел в смерти игрока повод для шуток.

На этом видео можно заметить двух фанатов, которые раскинули руки в стороны и изобразили полет самолета. Сала погиб как раз в результате авиакатастрофы: Piper PA-47, который перевозил игрока, разбился над Ла-Маншем.

  • Полиция Хэмпшира уже провела работу с фанатами, оскорбившими Салу. «Саутгемптон», вероятно, выпишет им по трехгодичному бану на посещение стадиона.
  • «Кардифф» победил «святых» со счетом 2:1.

Клуб с Балеарских островов потребует процент от трансфера Салы в «Кардифф»

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