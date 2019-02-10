«Теперь верю, что тебе 26». Салах сбрил бороду, а Ловрен и Морено его затроллили

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах изменил имидж: египтянин выложил фото в инстаграм, где он теперь без бороды.

В комментарии пришел защитник «красных» Деян Ловрен, который написал: «Теперь верю, что тебе 26 лет».

Отметился и Альберто Морено, который спросил: «Ты точно Мо Салах?» Хорват ответил испанцу: «Нет, это его брат, который на десять лет младше».

«Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 3 очка и лидирует в АПЛ.

Салах возглавляет список бомбардиров с 17 голами.

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