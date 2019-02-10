Жену Орье обвинили в шантаже известной модели. Она хочет деньги в обмен на интимные фото

Хенча Фойт, жена защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье, обвиняется в шантаже светской львицы и модели Джулианны Годдард.

Как сообщает The Sun, супруге Орье вменили в вину, что она грозится опубликовать интимные фото и видео Годдард, если та не заплатит 15,6 тыс евро. Чтобы доказать обратное (или объяснить свою версию событий), Хенча предстанет перед судом.

Сторона Годдард утверждает, что супруга Орье действует в паре со своим экс-бойфрендом по имени Уэсли Виктор. Парочка приступила к шантажу еще в 2016 году, когда Хенча послала представителю Джулианны несколько фотографий с рейтингом X и запиской «Даем вам 24 часа, чтобы заплатить». Тогда Годдард вместе с полицией организовала фейковую встречу с Фойт и Виктором – и полицейские зафиксировали, что пара сидела в машине по указанному адресу в ожидании встречи.

Также стражи правопорядка при помощи ФБР проникли в телефон Хенчи, и там было сообщение от Виктора: «Мы с тобой творим какое-то дерьмо, как Бонни и Клайд».

В прошлом месяце сам Орье попал в полицейский участок по подозрению в избиении Хенчи.

На лучшие фотографии Хенчи Фойт можно полюбоваться тут.

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