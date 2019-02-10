Instagram

Жену Орье обвинили в шантаже известной модели. Она хочет деньги в обмен на интимные фото

Жену Орье обвинили в шантаже известной модели. Она хочет деньги в обмен на интимные фото
Eurosport

1 час назад

Ни месяца без горячих новостей про Хенчу Фойт.

Хенча Фойт, жена защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье, обвиняется в шантаже светской львицы и модели Джулианны Годдард.

Как сообщает The Sun, супруге Орье вменили в вину, что она грозится опубликовать интимные фото и видео Годдард, если та не заплатит 15,6 тыс евро. Чтобы доказать обратное (или объяснить свою версию событий), Хенча предстанет перед судом.

Сторона Годдард утверждает, что супруга Орье действует в паре со своим экс-бойфрендом по имени Уэсли Виктор. Парочка приступила к шантажу еще в 2016 году, когда Хенча послала представителю Джулианны несколько фотографий с рейтингом X и запиской «Даем вам 24 часа, чтобы заплатить». Тогда Годдард вместе с полицией организовала фейковую встречу с Фойт и Виктором – и полицейские зафиксировали, что пара сидела в машине по указанному адресу в ожидании встречи.

Также стражи правопорядка при помощи ФБР проникли в телефон Хенчи, и там было сообщение от Виктора: «Мы с тобой творим какое-то дерьмо, как Бонни и Клайд».

  • В прошлом месяце сам Орье попал в полицейский участок по подозрению в избиении Хенчи.
  • На лучшие фотографии Хенчи Фойт можно полюбоваться тут.

«Держи руку при себе». Карим Бензема не принял извинений Матьё Вальбуэна за историю с шантажом

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Гангстерский репчик Свиндаля в честь серебра в последнем заезде в карьере

01:19
Популярные видео
Вонн мощным человеческим боулингом отпраздновала последнюю медаль в карьере
 747 просмотров1 ч
Кросби и Джонсон столкнулись на льду, подрались и плотно обматерили друг друга со скамейки
2 062 просмотров3 ч