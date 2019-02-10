Хынмин Сон вдохновился примером Салаха и беспричинно рухнул в штрафной – Майкл Оливер не повелся
Кореец зря надеялся на невнимательность арбитра.
«Тоттенхэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» – 3:1.
В первом тайме арбитр Майкл Оливер наказал нападающего «шпор» Хынмина Сона желтой карточкой за симуляцию. Похоже, корейцу не дают покоя лавры Мохамеда Салаха – настолько картинно Сон рухнул на газон.
- Сон забил в ворота «лис» один из мячей. Также в составе «Тоттенхэма» отличились Давинсон Санчес и Кристиан Эриксен.
- «Шпоры» набрали 60-е очко в чемпионате. Команда Маурисио Почеттино занимает третью строчку в турнирной таблице.
Бывший рефери Марк Клаттенбург: «Мохамеда Салаха нужно дисквалифицировать за симуляции»
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