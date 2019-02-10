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Хынмин Сон вдохновился примером Салаха и беспричинно рухнул в штрафной – Майкл Оливер не повелся

Сон вдохновился примером Салаха и беспричинно рухнул в штрафной – Оливер не повелся
Eurosport

1 час назад

Кореец зря надеялся на невнимательность арбитра.

«Тоттенхэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» – 3:1.

В первом тайме арбитр Майкл Оливер наказал нападающего «шпор» Хынмина Сона желтой карточкой за симуляцию. Похоже, корейцу не дают покоя лавры Мохамеда Салаха – настолько картинно Сон рухнул на газон.

  • Сон забил в ворота «лис» один из мячей. Также в составе «Тоттенхэма» отличились Давинсон Санчес и Кристиан Эриксен.
  • «Шпоры» набрали 60-е очко в чемпионате. Команда Маурисио Почеттино занимает третью строчку в турнирной таблице.

Бывший рефери Марк Клаттенбург: «Мохамеда Салаха нужно дисквалифицировать за симуляции»

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