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Трешка Агуэро и еще 3 гола, обеспечивших самое большое унижение «Челси» в истории АПЛ
Так крупно «синие» не проигрывали за всю историю Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче 26-го тура чемпионата Англии – 6:0.
Счет в игре уже на 4-й минуте после прострела Бернарду Силвы открыл Рахим Стерлинг.
Затем потрясающий мяч в ворота Кепы забил Серхио Агуэро. Ассист на свой счет записал Александр Зинченко.
На 19-й минуте Агуэро забил еще – голу аргентинца предшествовала жуткая ошибка Росса Баркли.
Унижение «Челси» продлил Илкай Гюндоган. «Сити» накидал в ворота гостей 4 гола за 25 минут.
Во втором тайме Стерлинг заработал пенальти, который реализовал Агуэро.
Затем Зинченко выкатил мяч на пустые ворота Стерлингу, и Рахим забил в ворота Кепы шестой.
- Агуэро оформил 11-й хет-трик за время выступлений в АПЛ и догнал по этому показателю Алана Ширера.
- «Челси» потерпел самое крупное поражение в истории АПЛ.
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