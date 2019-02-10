Трешка Агуэро и еще 3 гола, обеспечивших самое большое унижение «Челси» в истории АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче 26-го тура чемпионата Англии – 6:0.

Счет в игре уже на 4-й минуте после прострела Бернарду Силвы открыл Рахим Стерлинг.

Затем потрясающий мяч в ворота Кепы забил Серхио Агуэро. Ассист на свой счет записал Александр Зинченко.

На 19-й минуте Агуэро забил еще – голу аргентинца предшествовала жуткая ошибка Росса Баркли.

Унижение «Челси» продлил Илкай Гюндоган. «Сити» накидал в ворота гостей 4 гола за 25 минут.

Во втором тайме Стерлинг заработал пенальти, который реализовал Агуэро.

Затем Зинченко выкатил мяч на пустые ворота Стерлингу, и Рахим забил в ворота Кепы шестой.

Агуэро оформил 11-й хет-трик за время выступлений в АПЛ и догнал по этому показателю Алана Ширера.

«Челси» потерпел самое крупное поражение в истории АПЛ.

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