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Хосеп Гвардиола едва не забился в конвульсиях после жуткого промаха Серхио Агуэро

Гвардиола едва не забился в конвульсиях после жуткого промаха Агуэро
Eurosport

35 мин. назад

Испанец очень переживал за результат.

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче 26-го тура чемпионата Англии – 6:0.

В первом тайме, при счете 1:0, коуч «горожан» Хосеп Гвардиола бурно среагировал на промах Серхио Агуэро по пустым воротам. Пеп был так заряжен на победу, что от отчаяния рухнул на землю. Впрочем, позже Агуэро оформил хет-трик и полностью искупил свою вину.

  • Серхио оформил 11-й хет-трик за время выступлений в АПЛ и догнал по этому показателю легендарного Алана Ширера.
  • «Челси» потерпел самое крупное поражение в истории АПЛ.

Трешка Агуэро и еще 3 гола, обеспечивших самое большое унижение «Челси» в истории АПЛ

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