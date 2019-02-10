Девятый номер в «Челси» проклят. Гонсало Игуаин, вспомни Радамеля Фалькао и Фернандо Торреса

Давайте сразу оговоримся: проклятий не существует. Как и экстрасенсов, ведьм, магов, колдунов или некрасивых украинок. Любой человек, который говорит, что навел на вас порчу, скорее всего, серьезно болен, а ваши проблемы после этого вызваны самовнушением. И обычно в разговорах с латентными верующими во всю эту белиберду следует фраза «Я, конечно, не верю во все это волшебство, но иногда это невозможно объяснить ничем другим». Так вот.

Невозможно ничем другим объяснить, что все парни с девятым номером на спине заканчивали в «Челси» плохо. Чтобы не повторяться за talkSPORT или другими сайтами – покликайте на них за этим скучным уроком истории с форматом из 2011-го, – давайте сделаем короткую выжимку.

Радамель Фалькао, «Челси»Getty Images

Эрнан Креспо забил 13 мячей на «Стэмфорде» и все равно не впечатлил Моуринью. Матея Кежман в ПСВ клал по 30 банок в двух последних сезонах, а за «синих» положил 4. Халид Булахруз вообще зачем-то вступил в клуб парней, берущих несочетаемые с позицией номера. Стив Сидуэлл и Франко ди Санто были молоды, и им нужны были деньги. Фернандо Торрес не справился с ценником в 57 млн евро, Радамеля Фалькао по знакомству с Жозе притащил Жорже Мендеш, а Альваро Мората так поник из-за неудач, что спустя год сменил номер на 29-й.

Из всех форвардов (почти всех – да, Булахруз, мы смотрим на тебя) проблему с нумерологией объяснил только последний. «Мне нравится девятка, но у меня 29-го числа родились двойняшки, и я не забуду день, когда они появились на свет, – сказал Мората сайту «Челси». – Семья очень важна для меня, так что хотел бы отдать им должное и добавить двойку к номеру».

Давайте подойдем к проблеме прагматично. В эпоху Жозе Моуринью на «Стэмфорд Бридж» был один супербомбардир и воин – это Дидье Дрогба, в которого Особенный действительно поверил, и он отплатил ему добром и голами. Португальский тренер в расцвете английской карьеры использовал 4-3-3, которой перевернул Премьер-лигу. В ней было место только для одного нападающего, и это место занял как раз Дрогба. Поэтому при ивуарийской легенде девятку использовали либо для янгстеров, либо для запасных защитников – второй турбострайкер «Челси» был не нужен.

Без Моуринью и Дидье настала короткая эра Фернандо Торреса. С одной стороны, он выбил «Барселону» из Лиги чемпионов и взял ушастую чашку, а с другой, божил катастрофически мало для человека, за которого заплатили так много. «Все люди время от времени борются с беспокойством по поводу своей работы, – объясняет провал Торреса в Лондоне эксперт по когнитивно-поведенческой терапии Уильям Вайнер. – Но проблема многократно усиливается в случае с высокооплачиваемыми спортсменами, которые часто оказываются под микроскопом. И не забывайте, что часто это очень молодые люди».

Давайте сразу забудем, что Радамель Фалькао играл за «Челси», потому что это история успеха его агента. В 2015-м было ясно, что Тигр не останется в «Монако» и не вернется в «МЮ», поэтому Жорже Мендеш гениально пристроил его к самому успешному клиенту-тренеру. Альваро Мората тотально зависим от перепадов настроения, поэтому его нужно постоянно подбадривать, а Антонио Конте легче сделать Азара ложной девяткой, чем изучать мозг испанского форварда.

Альваро Мората («Челси»)Getty Images

За матч с «Манчестер Сити» Гонсало Игуаин коснулся мяча 26 раз, Серхио Агуэро – 36. Нужно ли упоминать, как по-разному закончили они игру? Да, даже в «Наполи» Маурицио Сарри Пипита на полную заиграл лишь на второй год работы, а не в четвертом матче в новой стране и новом чемпионате. Вряд ли он взял девятый номер в «Челси», потому что думал про неудачи Сидуэлла или Фалькао. Аргентинец – истинный нападающий и, возможно, лучший в мире завершитель в правильно отлаженной системе. Если у него не получится на «Стэмфорд Бридж», в этом будут виноваты тренер, бытовая адаптация в Великобритании, плохие партнеры, недостаточная мотивация или банальное старение. Но точно не цифра на спине, по которой его опознают делегаты матча.

Так же говорили и про остальных – Морату, Кежмана, Ди Санто. Иногда невозможно объяснить ничем другим, кроме как невезением и элементарным совпадением. Или сглазом. Или порчей. Или проклятьем.

«Манчестер Сити» – «Челси» – 6:0

«Думал, он хотя бы позвонит перед уходом». Сарри простил предательство Игуаина ради «Челси»

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