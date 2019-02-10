Тренер «Челси» Маурицио Сарри проиграл «Сити» 0:6 и не пожал руку Хосепу Гвардиоле
Итальянец был так убит поражением, что никого не замечал.
«Челси» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» в матче 26-го тура чемпионата Англии – 0:6.
После игры расстроенный коуч «синих» Маурицио Сарри не пожал руку главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле и сразу сбежал в подтрибунное помещение.
- Поражение со счетом 0:6 – самое крупное для «Челси» в истории Премьер-лиги.
- Два тура назад «синие» разгромно проиграли «Борнмуту» – 0:4.
- С 50 баллами «Челси» опустился на шестое место в таблице. Но от зоны Лиги чемпионов команда Сарри отстает всего на очко.
«Челси» не угадал с Маурицио Сарри. Его нужно уволить уже сейчас
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