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Тренер «Челси» Маурицио Сарри проиграл «Сити» 0:6 и не пожал руку Хосепу Гвардиоле

Сарри проиграл 0:6 и не пожал руку Гвардиоле
Eurosport

1 час назад

Итальянец был так убит поражением, что никого не замечал.

«Челси» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» в матче 26-го тура чемпионата Англии – 0:6.

После игры расстроенный коуч «синих» Маурицио Сарри не пожал руку главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле и сразу сбежал в подтрибунное помещение.

  • Поражение со счетом 0:6 – самое крупное для «Челси» в истории Премьер-лиги.
  • Два тура назад «синие» разгромно проиграли «Борнмуту» – 0:4.
  • С 50 баллами «Челси» опустился на шестое место в таблице. Но от зоны Лиги чемпионов команда Сарри отстает всего на очко.

«Челси» не угадал с Маурицио Сарри. Его нужно уволить уже сейчас

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