«Челси» снова облажался в топовом матче. Похоже, Сарри вообще не готовился к штрафным «Сити»

Пропустить четыре мяча в первые 25 минут – настоящая редкость. В матчах топ-клубов это вообще аномалия. Специфика голов, пропущенных «Челси», лишь подчеркивает патологию, которая за один вечер сделала из Маурицио Сарри физрука, а его стиль превратила в мем.

Два мяча из четырех «Челси» пропустил после ударов издали. Это точно не главная фишка Серхио Агуэро и Илкая Гюндогана. С сезона-2009/10 аргентинец провел 362 матча в национальных чемпионатах, еврокубках и международных турнирах – за это время он забил только 22 мяча ударами из-за пределов штрафной. Статистика Гюндогана – 260 матчей и пять таких мячей. Совокупный вес их ударов составил всего 0,09 xG – трансформировать этот показатель в два гола помогло лишь высочайшее индивидуальное мастерство.

Третий мяч «Сити» – индивидуальный фэйл Росса Баркли. Для таких случаев Opta вводит понятие «ошибка, напрямую приведшая к голу». Едва ли Сарри мог повлиять на Росса в тот момент, его вины в голе снова нет.

Что Маурицио мог, так это донести до игроков, что «Сити» шикарно разыгрывает штрафные, и избежать первого мяча. В середине сентября Маурицио даже признался, что по 13 часов в день просматривает будущих соперников «Челси», но хитрость чемпионов он, похоже, не распознал.

КДБ готовится к пасу на Силву. Алонсо, прямой оппонент Бернарду, уже двигается в штрафную на подачу и даже не ожидает быстрого розыгрышаEurosport

«Сити» забил после быстрого розыгрыша штрафного между Кевином де Брёйне и Бернарду Силвой. Полторы недели назад бельгиец проделал нечто похожее с Серхио Агуэро в матче с «Ньюкаслом». Тогда рефери Пол Тирни не засчитал мяч – он изначально предупредил КДБ, что стандарт будет выполнен только по свистку. Если Сарри проглядел этот момент, то сейчас крепко жалеет.

Игроки «Сити» только подтягиваются в штрафную «Ньюкасла», КДБ уже вырезает пас на АгуэроEurosport

Пример с Де Брёйне – далеко не единственный. В начале прошлого года «Сити» забил такой мяч уже по правилам – это произошло в матче Кубка Англии с «Бёрнли». В роли исполнителей выступили Гюндоган и Агуэро. Илкай воспользовался тем, что рефери Грэм Скотт не указал ему на свисток после фола.

«Судья не просил меня подождать со штрафным, мы же с Серхио успели переглянуться. Я знаю, что ему нравятся такие быстрые розыгрыши, поэтому когда мы переглянулись, а он начал бежать, я отпасовал ему на ход. Мы просто сработали быстрее соперников», – объяснил Илкай после матча.

Игроки «Бернли» рядом с Агуэро до сих пор переговариваются. В этот момент Гюндоган пасует на КунаEurosport

Удивительно, что такой момент произошел с командой Сарри. В предыдущих клубах Маурицио получил прозвище Мистер 33 – за количество вариантов для розыгрыша стандартов. Игравший за его «Наполи» Натаниэль Чалоба отмечал, что Сарри даже тренировал ауты – такого полузащитник «Уотфорда» не видел никогда.

Для «Сити» подобная хитрость – не более чем обыденность. Масштабы прошаренности подчеркнул штрафной во втором тайме, перед которым Де Брёйне спросил у тренеров, подпрыгивает ли стенка «Челси» в момент удара. Узнав, что нет, Кевин опасно пробил над ней.

В дебютном сезоне работа аналитиков и внимание КДБ к деталям вылилось в гол. Перед штрафным в воротам «Борнмута» бельгиец задал точно такой же вопрос помощникам Гвардиолы. Убедившись, что соперники в стенке всегда подпрыгивают, Де Брёйне пробил уже низом. Получилось шикарно.

Все три эпизода – штрафной Де Брёйне «Борнмуту», розыгрыш Гюндогана и Агуэро с «Бернли» и быстрая комбинация между КДБ и Силвой против «Челси» – трансформировались в первый гол «Сити» в матче и помогали им вскрыть игру. Гвардиола удивляет не только позиционными атаками, но и важными фишками на стандартах. Это прибило даже такого гика, как Сарри.

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